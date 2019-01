Mohamed Salah es nombrado el mejor jugador de África

La Confederación Africana de Futbol (CAF), dio a conocer al ganador del premio al mejor jugador de África.

En una ceremonia realizada en la ciudad de Dakar, Senegal, se entregó el reconocimiento al mejor jugador africano, la mejor jugadora, el once ideal del continente, al mejor jugador joven, los mejores entrenadores y a las mejores selecciones del año.

Denis Masinde Onyango, Sadio Mané and @MoSalah , players of the Africa Best 11, with @Geremi20Njitap , president of @FIFProAfrica . #Africa11 pic.twitter.com/0j30WAk6nW

El egipcio Mohamed Salah fue el ganador por segundo año consecutivo, superó en la terna a Sadio Mané compañero en el Liverpool y Pierre-Emerick Aubameyang del Arsenal.

Por la rama femenil, la sudafricana Chrestinah Thembi Kgatlana fue la ganadora.

Los entrenadores galardonados fueron Hervé Rernard, técnico de Marruecos en Rusia 2018, y Desiree Ellis de Sudáfrica.

Mauritania fue premiada como la seleción nacional con mejor rendimiento en hombres y en mujeres Nigeria.

El jugador más joven fue entregado para el marroquí canterano del Real Madrid, Achraf Hakimi.

El premio al mejor futbolista africano del año se entrega desde 1992, y el máximo ganador es el marfileño Yaya Touré, con cuatro galardones.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2018. For the second time in a row #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/iLKIFDnZqB