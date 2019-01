Jesús 'Cabrito' Arellano, actualmente prófugo de la justicia

El ex portero de Rayados de Monterrey y Jaguares de Chiapas, Omar 'Gato' Ortiz, fue sentenciado a 75 años de prisión, pero no ha sido el único jugador mexicano que ha tenido problemas con la ley.Ex jugador, también de Rayados de Monterrey,pero que en 2017 fue denunciado por abuso sexual.El, el papá de una de las sobrinas del jugador denunció al ex futbolista, señalando que el ex elemento de Rayados

'Cabrito' Arellano

Carlos 'Gullit' Peña chocó en estado de ebriedad

Tras la denuncia,por lo que no fue detenido en ese entonces, pero tenía que presentarse el 24 de ese mismo mes, pero no cumplió.En 2017, el ex jugador de León fue detenido por conducir en estado de ebriedad, por lo que fue llevado a los separos.

Gullit Peña en los separos

Rafael Márquez, relacionado con el crimen organizado

Después dee intentar darse a la fuga, el jugador fue detenido por la Policía, que lo arrestó, pero evitó la cárcel al pagar 3 mil 500 pesos y evitar 12 horas en la cárcel.Encomenzó elCuando militaba con Atlas de Guadalajara, el ahora Presidente Deportivo del Atlas, fuejunto con el cantante Julión Álvarez, del narcotraficante Raúl Flores, 'El Tío'.

Rafael Márquez

Christian Bermúdez, a la cárcel por no pagar pensión

Alejandro Molina golpeó a joven y murió

Pese a la acusación, el jugador no pisó la cárcel y pudo jugar el mundial de Rusia 2018, pero con varias prohibiciones de patrocinadores. En 2016, el jugadordebido a un demanda que interpuso su ex esposa, quien señaló que el futbolista no había pagado pensión alimenticia.El jugadory pasó nueve días en la cárcel, hasta que su ex pareja le otorgó el perdón, ya que pagó lo acordado en la pensión hacia sus dos hijos. Junto congolpeó a un joven en un centro nocturno y días después, por las heridas, falleció.Molinadonde, ya que fue liberado.

Alejandro Molina y Luis Gorocito

Oswaldo Sánchez

Por su parte, Luis Gorocito sigue estando en prisión, de la que podría salir este año.En 2008, tras la concentración de un partido,en un hotel de Estados Unidos.

Oswaldo Sánchez

Ramón Ramírez

De acuerdo con declaraciones del jugador, él regresó al hotel, tras estar con su familia, porque pidió permiso para poder ir con sus familiares, al no tener vacaciones, yEn varias ocasiones, intervinieron elementos del hotel, peroOswaldo intentó intervenir, pero fue detenido por los oficiales,El jugador fue liberado, tras pagar una fianza.El ex futbolista de Chivas,n el que fallecieron cuatro personas y tras un proceso legal, y pagar una fianza, quedó en libertad.

Ramón Ramírez