Surf, playa, bikini



"Mi bb preciosa te amo", "Hey! Excelente!!! La última vez que lo intenté caí muy rápido jajaja", "Hermosa que bueno que disfrutes de la playa", "estas hermosa..! Saludos desde puebla", entre otros.

A Eiza González el invierno le hace los mandados, y es que la actriz subió a su cuenta de Instagram unas fotos donde se ve en bikini y disfrutando de la playa, el sol y porqué no, del surf.La actriz se dio unos días de descanso para apapacharse, luego de un año intenso de trabajo, y con un traje de baño de dos piezas de color café tomando el sol en la arena y presumiendo una figura inigualable, Eiza dejó con la boca abierta a sus más de 4 millones de seguidores.Pero la sonorense, siempre quiere darle gusto a sus fans, así que también subió una imagen a su red social de la camarita donde se le puede admirar lo bien que tiene trabajado su cuerpo arriba de una tabla de surf.La actriz de "Baby driver", "Welcome to marwen" y "Alita: Battle Angel", siempre está en constante movimiento y como lo ha dejado ver el ejercicio es lo suyo, así que no dejó pasar la ocasión para presumir en un video que poco a poco ya se levanta en la tabla de surf.Obviamente las reacciones no se dejaron esperar y sus más fervientes admiradores comentaron cada una de las imágenes así como el video.