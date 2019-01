"Por qué no me sacas de una vez?, ¡sácame del show!"

Estalla muy molesto contra los guardias

Rechazan en redes a guardias "racistas"



"Siguen siendo unos racistas"

"Ese guardia se le ve de lejos que es un malditro racista, seguro lo escucho hablando español"

"Disque guardia de seguridad me hizo lo mismo a mí, yo trabajo en ese hotel y se portó súper grosero conmigo"

"Miré el video cuando le tocó su parte para hablar en el momento que ganó su premio observé bien las caras de las personas serios y como manera de menosprecio por ser latino"

La cinta Roma fue una de las más aclamadas por la crítica y fue premiada con Globos de Oro; el mexicano Alfonso Cuarón se llevó premios al Mejor Director y Mejor Película Extranjera.Los videos de la premiación se viralizaron, pero se está mostrando el momento en que el director se enojó con un guardia y lo confrontó por impedirle dar entrevistas a varios medios de comunicación que lo habían esperado.Los elementos de seguridad se pusieron frente a él y no dejaron que ofreciera una entrevista; Cuarón dijo a los reporteros que no había ni empezado a hablar con ellos.Según reportes del programa 'Despierta América', Alfonso Cuarón llegó ligeramente tarde a la celebración y faltaban minutos para que iniciara la premiación.Al parecer los agentes de seguridad recibieron órdenes de no dejar que los asistentes continuaran en la alfombra roja y pasaran de inmediato al hotel The Beverly Hilton.En Instagram usuarios que vieron el video comentaron cosas como:Otros bromearon con que los mexicanos "siempre llegan tarde", hubo quienes estuvieron de acuerdo con lo que hicieron los guardias y otros comentaron que eso no hubiera pasado con artistas estadounidenses.