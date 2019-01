Menores de edad, tres de cada diez embarazadas en la Huasteca

Debido a que 30 de cada cien mujeres que dan a luz en el Hospital Regional de la Huasteca son menores de edad, el director de ese centro hospitalario, José Manuel Ríos pidió a maestros y padres de familia fomentar la educación sexual y salud reproductiva para evitar embarazos no deseados en jóvenes.

José Manuel Ríos, director del Hospital Regional de la Huascteca.

“Son muchos los casos de jovencitas menores de 18 años con embarazos no planeados; incluso, madres solteras que no tienen el apoyo de la pareja ni de la familia. Es importante que desde el hogar y la escuela se trabaje con ellos (jóvenes) para evitar que cambien su rol de vida con responsabilidades que en ese momento no les corresponden”, agregó.



Ante dicho escenario, reiteró que el número de mujeres jóvenes en periodo de gestación es muy parecido en la zona rural y urbana de la Huasteca: “30 por ciento de las diez (mujeres) que en promedio atendemos diariamente, son menores de edad”, y recordó que hace dos años asistió al embarazo de una niña de 11 años.



El directivo recalcó que la mujer y el hombre deben tomar en cuenta varios aspectos para evitar truncar su desarrollo de formación personal y profesional: “Se recomienda que tengan la madurez física, emocional, psicológica y hasta económica para iniciar una vida reproductiva”, destacó.