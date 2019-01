Quiere dirigente de Nueva Alianza ratificación en el cargo

Juan José Luna Mejía pedirá a los integrantes del Consejo Estatal del partido Nueva Alianza Hidalgo la oportunidad de ser ratificado como dirigente para el periodo 2019-2022; dicha renovación se realizará en la segunda quincena de febrero.



Esta solicitud, dijo, es con el fin de dar continuidad con los trabajos partidistas de cara al inicio del proceso electoral de los 84 ayuntamientos de Hidalgo, el cual iniciará en diciembre de este año.

Juan José Luna Mejía, dirigente de Nueva Alianza en Hidalgo.



En entrevista con AM Hidalgo, Luna Mejía informó que a partir del 1 de enero pasado el partido aliancista tiene 60 días para renovar, reestructurar o ratificar el nombramiento de los siete integrantes del Comité Directivo Estatal.

“Me encantaría que el Consejo de Nueva Alianza me diera la oportunidad de dar continuidad al trabajo partidista, porque los tiempos no son fáciles y volver a diagnosticar y conocer el mapa político y estructural de todo el estado… no es una tarea fácil y se perdería tiempo”, declaró.