2018 se nos fue y dentro del mundo de la música, nos dejó momentos épicos, conciertos inolvidables y pérdidas irreparables; sin embargo, 2019 ya comenzó y todo parece indicar que viene cargado de anhelados regresos a los estudios para regalarnos discos con música nueva de bandas y solistas que ya están bien instalados en los corazones de todos sus fans. Por este motivo, hoy te presento una lista de los álbumes más esperados para este año.



Muchos de los siguientes álbumes son hechos confirmados por los involucrados, otros tantos se tratan de meros rumores y especulaciones, derivados de declaraciones a la presa o bien por “sospechosas” publicaciones en las cuentas oficiales de los artistas.



Por un lado, todo parece indicar que grandes divas del pop estarán de vuelta en los escenarios; tal sería el caso de Adele, quien podría estrenar música nueva para finales de 2019 al igual que Rihanna; otras artistas consagradas del género que suenan fuerte para estrenar temas inéditos este año son Dua Lipa, Sia, Selena Gómez, Ariana Grande, Lana del Rey, Janet Jackson y la recién casada Miley Cyrus.



Un poco más claro está el regreso de la icónica Madonna, quien en 2018 postergó el lanzamiento de su nuevo disco, por lo que es muy probable que sus fans lo tengan en sus manos para el primer semestre de este año y que, en palabras de la propia intérprete, está altamente influenciado por su estancia en Portugal.



Siguiendo con el pop, quienes ya tienen firme una fecha (y está muy cerca), es la boy band noventera Backstreet Boys, que el 25 de enero lanzarán ADN, su primer álbum de estudio en 6 años.



También regresan Avril Lavigne con Head Above Water para el 15 de febrero, Weezer con The Black Album el 1 de marzo y Dido con Still on My Mind el 8 de marzo.



Los rockeros también tendrán grandes regresos entre los que se cuentan Anthrax, Avenged Sevenfold, Exodus, Lamb of God, The Chemical Brothers y Evanescence. También emociona saber que ya están trabajando en sus nuevos materiales discográficos artistas como Tool después de 13 años, Slipknot de quienes ya tenemos un adelanto, Rob Zombie que declaró que se trata del mejor álbum que ha hecho, Rammstein que planean lanzarlo esta primavera, Korn que aseguran es un álbum muy Groove y los Deftones, que afirman tener ya varias canciones terminadas.



Mención aparte merecen los probables regresos en 2019 de los veteranos The Rolling Stones, el duo francés Daftpunk, The Cure que pronto entra al estudio, Guns n’ Roses tras el histórico regreso de Slash y Duff a la alineación original en 2016 y The Cranberries que planea lanzar un álbum póstumo con las últimas grabaciones de Dolores O'Riordan.



Lo que es más que un hecho es que este 2019 se perfila fuertemente a ser el año de los grandes regresos musicales, y con eso ya se augura ser un gran año.





