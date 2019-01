3 cámaras traseras: así podría ser el iPhone 11

A casi 10 días de haber comenzado el 2019, ya han comenzado las filtraciones acerca de cómo será el próximo iPhone, a pesar de que faltan nueve meses para su presentación, si Apple continúa con su calendario de lanzamientos acostumbrado.

Al parecer, el siguiente smartphone de los de Cupértino tratará de implementar una serie de nuevas herramientas para acabar con las críticas sobre su falta de innovación. La principal característica a destacar, es que el iPhone 11 tendría tres cámaras en su cuerpo.

Back from September 2019, I bring you the very 1st and very early glimpse at which I guess #Apple will unveil as #iPhoneXI!!! Yes, time has already come to meet the new #iPhone through gorgeous 5K renders made on behalf of new coming Partner @digitindia -> https://t.co/b6SxFUS2tx pic.twitter.com/97jrlTHQ5G