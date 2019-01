Dan automovilistas 'mochada' para que les llenen tanque

TAXISTAS COBRAN DE MÁS



"Le tuve que dar 50 pesos al despachador para que me dejara llenar el tanque, me cobró primero una parte y luego la otra, están haciendo su agosto, pero lo que más me preocupa es que dicen que solo tienen Premium, pero la verdad creo que nos están vendiendo Magna a precio de Premium”, señaló conductor, quien pidió el anonimato.

Y PROFECO NO TIENE DENUNCIAS



“Dentro de nuestras facultades, Profeco está exhortando a los expendios de combustible para que no condicionen la venta a los consumidores e invitando a la población a la denuncia por cualquier abuso detectado, hasta ahorita hemos recibido una sola denuncia por condicionamiento de venta y/o porqué se especula esconden el producto para venderlo únicamente a empresas con que se tiene convenio, esto en el León, en Irapuato como en otros municipios se estará exhortando, pero aún no recibimos denuncias del municipio. Las denuncias se turnan para atención de la Dirección General de Verificación de Combustibles en la Cdmx”, señaló.



Para que losde las pocasque se encuentran operando en el municipio de Irapuato cedan a llenar el tanque de automovilistas o a venderles más de 400 pesos, algunos les dan unade cincuenta o cien pesos, declararon.Con elen el municipio, algunas gasolineras no acceden a vender más de 400 o 500 pesos, y despachadores aseguran que "el sistema de cobro" no les permite ingresar una compra de mayor cantidad, por lo que deben primero cobrar 400 pesos para hacer un recibo y luego poner nuevamente 400 pesos al automovilista que solicita más, esto más un costo extra por "el favor".Además, los costos de medios de tranporte como taxis se han disparado, llegando a cobrar hasta el doble de la tarifa acostumbrada que rondaba losAdemás ciudadanos se dicen preocupados de que estaciones de servicio les quieran venderLaa través del delegadoseñaló que hasta el momento no tiene denuncias del municipio de Irapuato, sin embargo han exhortado a gasolineras a no condicionar la venta de combustible.