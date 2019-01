Piden apoyo de protección civil

Sólo 4 gasolineras están operando



“Si es importante que se regularice el suministro de gasolina, la actividad económica de la ciudad, sí se ve ya afectada, el sábado no estuvieron, ni los hoteles, ni los restaurantes como deberían de haber estado y hoy vemos las calles, sin mayor movimiento, sí está complicado el tema”, afirmó.

por lo que durante este semana sólo atenderán reportes de alto impacto.En consecuencia se descartan aquellos incidentes en donde, esto apor el que atraviesa el estado.Al respecto,jefe de Bomberos del SIMUB, informó que, situación que poneya que por el momento sus tanques están semi vacíos, por lo que a mediados de la semana, si el abasto no se regulariza no tendrían con que mover las unidades.Por lo que ha dado la instrucción de “cubrir exclusivamente, ahorita vamos a dejar de lado un poquito, los pastizales en zonas agrestes donde no haya centros de población, eso no lo vamos a estar atendiendo por el momento”, compartió.Por su parte, en el caso de Bomberos Voluntarios Asociación Civil,, compartió su comandante Daniel Barrera quien ha pedido aInformó que sólo dos de las 15 unidades que tienen a su cargo cuentan con combustible por lo que van a tener que restringir el servicio, y solo podrán atender incendios de casas por lo que esperan el apoyo de las gasolineras que tiene a su cargo el DIF para abastecerse, ya que no se les está dando prioridad en las gasolineras.En medio del desabasto el Presidente Municipaly a la espera de la comprensión y colaboración del Gobierno Federal, para que se solucione el tema, ya que de lasen el municipio, pero de manera intermitente, existiendo momentos como la noche del domingo y sábado en dondeReportó que por el momento los equipos desiendo el área de, la única que operará a un, sin dejar de atender ninguna zona.