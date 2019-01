Bomberos no se dicen afectados porque usan diésel

"Solo las camionetas son de gasolina, de las cuatro que tenemos solo se ocupa una para las fugas de gas y emjambres, por lo regular se utiliza siempre una camioneta para ese tipo de servicios de proteccion como cuando vamos a capturar algun animal o tala de arboles; para el diésel ahorita no hay desabasto, nos pegarÍa si empezara haber desabasto en el diésel”, señaló uno de los elementos de bomberos.

LAS DE PC SÍ LAS ABASTECEN



“El área administrativa jurídica de la secretaría de seguridad ciudadana ha estado gestionando esto, nosotros no hemos parado por falta de combustible, lo que estamos haciendo es que nos avisan en que gasolinera podemos estar cargando y nos movemos en diferentes, no ha faltado el abasto tienen prioridad vehículos de emergencia”, dijo.

PIDEN EVITAR CAOS



“Desde el domingo, es notorio el desabasto del hidrocarburo, nuestra mayor recomendación es mantener la calma, pero tenemos que adecuarnos para que las molestias sean las menores; también se pide no hacer dobles filas en las gasolineras, para evitar conatos de pleito y sobre todo caos vial en las calles contiguas a las gasolineras”, comentó Daniel León Morales encargado del despacho de Movilidad y Transporte.

Gracias a que los camiones deoperan con diésel, elno ha afectado de manera importante a esta corporación, explicaron elementos.Únicamente una camioneta utilizada, de las cuatro con las que cuenta la estación, se ve afectada ante el desabasto, vehículo que fue cargado el domingo.En el caso de PC se cuenta con el abasto para dar servicio ya que las unidades son cargadas en las estaciones donde hay servicio, señaló elpide a los automovilistas que esperan en las gasolineras para surtirse de combustible, ser pacientes, evitar las dobles filas y no apartar lugares, para que no se tenga caos vial alrededor de las estaciones de carga.Para hacer frente a esta falta de gasolina, añadió algunas recomendaciones como compartir un automóvil, sobre todo para quienes trabajan o llevan sus niños a la escuela y viven cerca, o utilizar el transporte público, el cual no ha tenido desabasto.Para evitar que se hagan dobles filas, apartado de lugares y apoyar a la población en tener un control para evitar mayor tiempo del requerido, los elementos de Movilidad y Transporte hacen recorrido en las gasolineras, para minimizar problemas tanto en estos lugares como en la calles alternas.