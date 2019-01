Definirán diputados hasta febrero el tema de la Fiscalía

Se debe hacer una reforma, comentan

“Con base a las disposiciones transitorias del artículo 95 de la Constitución de nuestro estado como se reforma que da lugar al pase automático, porque las demás iniciativas no han sido resueltas, están todavía en iniciativas en proceso legislativo, lo que hay en este momento es una reforma constitucional en donde el primero transitorio del artículo 95 reza que tenemos 30 días a partir de que se haga la declaratoria del inicio de la vigencia de la autonomía de la Fiscalía General de la República y dos que se haya puesto en vigor la Ley Orgánica de las Fiscalía General de la República, esos dos supuestos jurídicos ya se dieron”, explicó Huerta Aboytes.

En 30 días se podrá decidir

(PVEM)(PRI) señalaron que podría ser hastacuando se haga lay se haga la designación del titular.El coordinador de los diputados del PRI,, y su compañera del PVEM,recordaron que fue en diciembre del año pasado cuandode la Fiscalía General de la República, proceso estrictamente necesario para que a nivel local pudiera avanzar el tema.Y es que ambos recordaron que en else estableció un transitorio en el que se señalaronde la Fiscalía a nivel local, una vez dado el procedimiento federal.Sin embargo, el diputado priísta explicó que estaque se estableció en la reforma que aún está vigente, sino que también se tiene que dar una declaratoria a nivel local y tiene que estar vigente lade la Fiscalía General del Estado. Esta ley aún es unaque a partir de que esto ocurrió (alrededor del días 20 de diciembre del año pasado),, y el cual como está hasta ahoraSin embargo, advirtió que para que hagan efectivos estos 30 días se requiere que atambién se haga esta declaratoria de autonomía por ely aprobarse también lay, añadió, que esto debería ocurrir en elTambién podría llamarse a un período extraordinario de sesiones.La coordinadora de los diputados del PVEM,, confirmó que con el avance en los, el plazo a nivel local ya comenzó a correr, aunque no habría sanción en caso de que no se cumpla, por lo que lapodría alargarse hasta febrero.