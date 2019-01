Enciende camioneta y no arranca

Parece 'nata' la mezcla de la gasolina

“Le sacamos la gasolina y al sacarla salen dos cosas, aunque agua no puede ser porque eso desviela el motor, pero algo le ponen que no es gasolina, se pueden ver los dos líquidos, aunque pensé que tal vez el garrafón traía basura, por lo que agarramos otro garrafón limpio y nos percatamos de lo mismo, incluso en la superficie, se hacía una especie de nata...ahí nos dimos cuenta que no están dando gasolina”, dijo el afectado.

“No hay gasolina...soy comerciante y la gente me conoce como una persona trabajadora y seria, por eso me atrevo a hablar...yo ya tengo la primera camioneta descompuesta...de por sí no hay más que ‘verde’ y todavía le meten algo...espero que no sea agua...ahora estoy cargando en la de la marca Mobil, que está por el bulevar Josefa...también he notado que la gasolina que me funciona son las de la marca BP, con Pemex las camionetas me cascabelean”, dijo el comerciante, comentando que ya ha utilizado varias marcas.

