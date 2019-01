Alcalde pide que leoneses no paguen costo por lucha contra huachicol

"Exijo que Pemex encuentre una solución definitiva para regularizar a la brevedad el abasto en todo el municipio, que dé información precisa para hacerle saber a los leoneses en cuánto tiempo se regularizará el servicio. La sociedad no merece estar en esta situación", sostuvo.

Deficiente suministro

Nos sumamos al llamado del Gobernador @diegosinhue a @Pemex para regularizar el abasto de gasolina en León y en el estado de Guanajuato. Vemos con preocupación esta situación por su impacto en los ciudadanos y en toda la actividad productiva. — Héctor López S. (@hlsantillana) 7 de enero de 2019



"Respaldo al Gobierno Federal en su lucha contra el huachicol, pero de tal manera que el costo no lo pague la sociedad".

El alcaldedemandó as dar unade hidrocarburo en León.Desde el 5 de enero, León vive una incertidumbre enrazón que ha llevado a algunos ciudadanos a hacerdentro de sus casas; acciones por las que López Santillana declaró queque empieza a ser de grandes proporciones, por lo queDio a conocer que aunque el lunes hubopero para hacerlo sólo se usaron dos pipas, lo que resultó insuficiente.Asimismo reveló que elexpuso que algunas unidades sólo cuentan con combustible para operar hasta el viernes y de no volver la normalidad, tendrán que suspenderlo; lo quey eso sólo incrementará la presión.Comentó que desde el Municipio ya han tomado algunas medidas para mitigar las secuelas como reducir el uso de coches, no convocar a reuniones innecesarias o si es muy urgente hacerlo mediante videoconferencias yPor último dijo que no saben aún a cuánto podrían ascender los daños, porque ante la falta de información precisa