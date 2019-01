Desabasto de gasolina afecta a Obra Pública

“Afortunadamente, la maquinaria en su mayoría funciona con diesel y es más sencillo de conseguir, hemos tratado de eficientar los recorridos para que lo que tenemos de gasolina se tenga el mejor rendimiento y no nos afecte.

“Espero que esto se regularice lo más pronto posible de no ser así en una semana o semana y media más esto nos puede afectar en obras de infraestructura”, señaló.

Retrasan labores



“En el tema de obra e infraestructura con las empresas que estamos contratando nos comentaron que el tipo de obras que más se han visto afectadas son las que tienen trabajos de terracerías por el tema de que los camiones que utilizan gasolina y no diesel”, dijo.

El director de Obra Pública de León,, advirtió quelas obras depodrían verse afectadas.El funcionario comentó que en obras de mantenimiento no han tenido ningún problema, ni han detenido actividades hasta el momento. Sin embargo, advirtió que de no mejorar la situación podrían tener afectaciones.Las empresas contratistas le externaron que por el tema del, en el sentido de que tardan un día en abastecerse de combustible, lo que quita tiempo y retrasa las labores, así lo afirmó el mandatario.Se tiene un estimado de merma en labores entre unesto basado en losy de lo que ellos visualizan con el panorama de la ciudad.No obstante, señaló que lashaciendo doble turno o trabajando en fin de semana, esto con la finalidad de no afectar a la ciudadanía en temas como