Por acabarse reserva de gasolina a gobierno de Irapuato; buscan plan 'B'

“Nosotros tenemos hasta hoy para combustible, tenemos cargadas nuestras unidades, si no vamos a Plan B, ya se los platicaremos, lo único que si digo es que no vamos a dejar de prestar el servicio, bajo ninguna circunstancia, si nos quedamos sin combustible a partir de hoy vamos con Plan B”, enfatizó.

OCURRENCIA CERRAR DUCTO



“Compartimos cualquier estrategia en contra del huachicol, pero a mi me parece que se está logrando un efecto totalmente al revés, primero porque no hay ninguna planificación y es una ocurrencia esto que se está dando del cierre de los ductos, que va a ocasionar, si no se abren los ductos, que al rato el ciudadano se vaya a buscar combustible donde no debe, lo cual sería una verdadera tragedia”, destacó.



“El problema es que se dice pero no se hace y se señala que adentro están los culpables, pero no se ha mencionado a ninguno ni se ha atrapado a ninguno solo (...) yo no confiaría mientras no tengan nombres”, puntualizó.

La gasolina de reserva con la que contaba el Gobierno Municipal está por terminarse, por lo que se busca unpara que las áreas de Seguridad no dejen de prestar servicio, señaló elRefirió que sería este martes 8 de enero el último día en el que podrían cargar las unidades de manera normal, por lo que tendrán que implementar nuevas estrategias, aunque no quiso revelar cómo estarían moviendo a los elementos.Enfatizó queno ha querido abrir el ducto Salamanca-León, no ha dado explicaciones ni ha compartido cómo resolverá el desabasto, por lo que los exhortó a mostrar su plan para saber que es lo que sucederá.Asimismo, indicó que las autoridades correspondientes deben revisar la problemática al interior de las refinerías, y que actúen en consecuencia, sin esconder la información sobre los culpables de posible corrupción.