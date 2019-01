VIDEO. Presume AMLO ahorro multimillonario con plan contra huachicoleo

"En dinero ha significado un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos . Informo esto para agradecerle a la gente por su apoyo , por su respaldo y sí han habido molestias en algunos lugares , no ha sido generalizado, pero no ha sido en vano . Si los ciudadanos nos siguen apoyando , nos siguen respaldando, vamos a acabar con la corrupción ".

"Lo ideal es que en las gasolineras se den litros de a litro pero que no sean nada más las mantas que cuelgan en las gasolineras como publicidad sino que en realidad no defrauden al consumidor, que no se afecte al consumidor, todo eso lo vamos a estar cuidando y no sólo con medidas coercitivas, yo soy más dado, más inclinado a persuadir, a convencer, yo creo que lo vamos a lograr porque estamos viviendo una etapa nueva".