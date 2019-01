VIDEO. ¡Se puso bueno! Debaten PAN, PRI y Morena por desabasto de gasolina

“Con mucha preocupación porque es un tema (desabasto de gasolina) que se planea, que no debe de ocurrir. El desabasto es a causa de una mala planeación de distribución y suministro. Es más que claro que el modelo que se implementó no está dando resultados y el plan, la prevención que se debe usar para que la gente tenga suministro, evidentemente no es la correcta”.

“Estamos como ocurre en Venezuela, horas de filas para obtener combustible”.

“Es curioso que el desabasto sea en estados donde gobierna la oposición, como Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán. Lo dejo en que es curioso”.

“Y hay otro ingrediente que quiero agregar. El precio del petróleo ha bajado”.

“Estás afectando a millones de personas por combatir a algunas personas. Claro que se debe de hacer. Se debe parar el robo, pero sin afectar la productividad y el crecimiento económico”.

“Este gobierno ofreció disminuir el precio de las gasolinas”.