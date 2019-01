Vuelve Pemex a decir no hay desabasto; usuarios responden: eso lo leí hace 3 días

Eso lo leí hace 3dias — Carlos Durán (@duranacarl) January 9, 2019

¿Cuándo es “lo más pronto posible”, una semana, un mes, un año, un sexenio? — Monik Chavez (@monychavezmzlo) January 9, 2019

Eso dijeron aquí desde el jueves — Elizabeth Perez (@ELIZABETHSEIS) January 9, 2019

si no hay desabasto por qué hay tantas gasolineras cerradas? — Yad (@yadi_quilter) January 8, 2019

Asi??! Esto fue hace 1 hora en Interlomas Bosques d las lomas. Algun comentario?? pic.twitter.com/kSW1anorX8 — Pit (@Dogbikers) January 9, 2019

NUEVAMENTE PEMEX NO DA FECHA



"El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, ha sostenido comunicación con los gobernadores de los estados afectados, con los que se acordó restablecer el suministro de combustible en el corto plazo", señaló Pemex.

#Pemex informa que hay suficiente gasolina ⛽️ para atender la demanda



En la Ciudad de México y área Metropolitana no hay desabasto

Se prevé que lo más pronto posible quede restablecido el suministro de combustible en los estados afectados pic.twitter.com/tqcXyEzRI3 — Petróleos Mexicanos (@Pemex) January 8, 2019

volvió a reiterar que no hayde hidrocarburos, esta vez para la Ciudad de México, luego de que este martes comenzara a escasear en algunas gasolineras y otras cerraran ante la falta de gasolina.Sin embargo, usuarios en las redes sociales, le contestaron a"Eso lo leí hace 3 días", respondió Carlos Durán."¿Cuándo es “lo más pronto posible”, una semana, un mes, un año, un sexenio?", cuestionó Monik Chávez."Eso dijeron aquí desde el jueves", dijo Elizabeth Pérez."Si no hay desabasto, ¿por qué hay tantas gasolineras cerradas?", preguntó Yad.Otros usuarios comenzaron a colocar fotos y videos que demuestran el desabasto de gasolina en la Ciudad de México.Sin embargo,nuevamente no dio una fecha para los ocho estados en donde el desabasto de combustible es evidente, sobre todo, en Jalisco y Guanajuato.La paraestatal solamente aceptó que hay retrasos en el suministro del hidrocarburo. "Apelamos a la comprensión de la población", pidió Pemex.La falta de abasto, reiteró, es para erradicar el robo de combustible, al interior y fuera de la empresa.