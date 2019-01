VIDEO. Asteroide que mató a dinosaurios, creó una ola de mil 600 metros de altura

Un grupo de investigadores estadounidenses descubrió que el asteroide que provocó la extinción de los dinosauros hace 65 millones de años generó un tsunami de una milla (1.600 metros) de altura que recorrió todo el planeta.

El equipo del Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Michigan realizó la primera simulación del maremoto desde el comienzo "hasta el final de la propagación de las olas", como señaló la investigadora principal Molly Range.

"El asteroide de Chicxulub resultó en un enorme tsunami, el cual no se ha visto en la historia moderna", destacó Range en diálogo con Live Science. Y añadió: "No fue hasta el inicio de este proyecto que me di cuenta de la escala real de este tsunami y ha sido una divertida investigación para compartir".