Investigación sobre corrupción, manda a periodista a la cárcel

Un tribunal de Estambul emitió una condena de 13 meses de prisión y una multa económica de mil 615 dólares a la periodista turca, Pelin Ünker, por su participación en la investigación de los Paradise Papers.

La turca es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde se reveló que el ex primer ministro turco Binali Yildirim y sus hijos poseían compañías en Malta.

El diario local Cumhuriyet, fue multado también por el tribunal bajo la misma figura de "difamación e insulto", por publicar la investigación.

Tora Pekin, la abogada de Pelin, defendió el trabajo de la periodista por ser muy acertado y por ser de interés público.

El equipo señaló que la sentencia contra Ünker era injusta porque también incluía artículos que no habían sido escritos por ella.

Después de ser dictada la condena, la periodista compartió en su cuenta de Twitter un mensaje defendiendo el periodismo.

"No estamos asustados como periodistas. Pero eso no significa que seamos tan valientes. Como los médicos cuidan de sus pacientes, los periodistas debemos cuidar del interés público. Quiero agradecer a todos aquellos que me expresaron su apoyo. El periodismo no es un crimen", escribió Pelin.