Al nuevo gobierno de la República se le podrán cuestionar varios puntos, pero nunca su falta de inventiva, ahora afirma que las largas filas de consumidores que abarrotan las gasolineras no son producto del desabasto provocado por el cierre de ductos, que más bien, quienes están ahí esperando llenar su tanque son los malos ciudadanos que estaban acostumbrados a comprar huachicol.





La reingeniería que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, apoyada hasta por organismos internacionales, poco le ha interesado al Director General de Administración, Max (imiliano) Hernández, quien haciendo gala del alto margen de maniobra que se le ha concedido, ha engrosado la nómina de la dependencia en las últimas semanas y dicen, así seguirá.





Reportes periodísticos señalan que cuatro de las seis refinerías del país no están en operación. Solamente Tula y Cadereyta procesan 120 y 90 mil barriles diarios, respectivamente, además, operan a 44.1 y 42.3 por ciento de su capacidad, también respectivamente. Con todo y este escenario, el gobierno de la #4T aplicó su estrategia contra el huachicoleo, basada en abastecimiento por pipas.





Los aspirantes a dirigir el sindicato de burócratas del gobierno del estado rechazan que el líder vitalicio, Víctor Licona Cervantes, contienda nuevamente. Luego de registrarse Marco Antonio Bueno, Daniel Téllez y Yahir Rivera solicitaron transparencia en las elecciones. Sin embargo, el momentáneamente ex líder sindical buscará su cuarto periodo consecutivo, pues también se registró ayer.





Una vez que María Inés Sandoval Perea fue nombrada directora de Cultura del ayuntamiento de Pachuca salieron algunas voces a cuestionar la decisión de la alcaldesa, Yolanda Tellería Beltrán, toda vez que la nueva funcionaria no cuenta con las credenciales suficientes para el puesto, pues se sabe que su cercanía con las bellas artes se reduce solamente a su gran afición por el canto.





ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.