LA BUENA  

Una tras otra con el Alcalde

***LA BUENAEl presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer en su conferencia matutina en la Ciudad de México que se trabaja a marchas forzadas para regularizar el servicio en las gasolineras de Guanajuato y otros Estados de República afectados, no hay desabasto afirmó, sólo cambio de estrategia en la distribución.*LA MALANo hay fecha para que se restablezca completamente el servicio, “el tiempo que sea necesario”, respondió el mandatario nacional ante el cuestionamiento de cuanto tiempo más durará esta estrategia que dejó sin combustible a cientos de gasolineras en Guanajuato.*ALERTAEl problema se agudiza, pues hay municipios que han comenzado a resentir esta falta de combustible, entre ellos Guanajuato Capital, el alcalde Alejandro Navarro informó ayer que algunos servicios como la recolección de basura no están operando al 100%.***FUERTE LLAMADOQuizá porque no hay una fecha exacta para que el abasto de gasolina vuelva a la normalidad es que ayer en Uriangato el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo le subió de tono dos rayitas a su exhorto al Gobierno Federal para que resuelva cuanto antes la crisis de combustible en Guanajuato.*DIRECTOSin rodeos, el Mandatario pidió a la Federación dar la cara para informar cuándo se regularizará completamente el servicio en las gasolineras, pero el que parece que de plano no sólo no ha escuchado este llamado pero tampoco ha salido a la calle para ver a miles de automovilistas haciendo fila en las estaciones es el súper delegado federal Mauricio Hernández Núñez.*DESAPARECIDOHoy se cumplen cinco días desde que el problema comenzó en la entidad y del funcionario ni sus luces; como si se lo hubiera tragado la tierra, sigue sin salir ni siquiera para pedir calma a la ciudadanía.*MUCHO TRABAJOEsperemos que no sea hasta el 18 o 19 de enero que lo veamos, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador viene a León a presentar los programas sociales de la Federación. Parece que Mauricio anda muy ocupado recabando datos para tener listos los padrones de los posibles beneficiarios de estos programas.*REYES MAGOSHoy el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo amanece en Ciudad de México para reunirse con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y a su regreso espera traer buenas noticias a los alcaldes. Va con el propósito de gestionar recursos extraordinarios para Guanajuato.***BIENVENIDOEl que está de regreso (aunque no en León) es el maestro Javier de la Fuente Hernández, quien se desempeñaba como Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM y ayer fue nombrado nuevo titular de la Unidad de Extensión San Miguel de Allende.*DE CASADe la Fuente ya tiene “pasaporte guanajuatense”, pues fue fundador y director por dos periodos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León. Así que ya conoce el terruño.*NOMBRAMIENTOAyer se dio a conocer que el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue Wiechers nombró a Javier de la Fuente como titular de la UESMA; su misión será fortalecer el cumplimiento de objetivos de la ENES León y consolidar la oferta de educación superior, investigación, educación continua y extensión de los beneficios de la cultura en la región.*MISIÓNLa extensión en San Miguel de Allende de la ENES León fue creada el 10 de septiembre de 2012 y comenzó impartiendo cursos, diplomados, talleres y difusión de la cultura; y el 6 de diciembre de 2018 se publicó el “Acuerdo por el que se modifican las funciones de la Unidad de Extensión San Miguel de Allende” con lo que se le dio la estructura necesaria para continuar impulsando la educación superior.***EMOCIONADOMás que feliz estuvo este fin de semana el diputado y coordinador de los legisladores de Guanajuato en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks por el triunfo en los Globos de Oro de la película Roma del cineasta mexicano Alfonso Cuarón.*PAPÁEl diputado federal guanajuatense tiene una razón suficiente para celebrar el triunfo de esta película, pues su hija Francesca Romero Siekman forma parte de la producción; por lo que en cuanto se dio el anuncio, en redes sociales el legislador le dedicó un mensaje.*FELICITACIÓN“Felicidades también a todas las personas que materializaron este sueño, especialmente a dos muy queridas: @nicocelismx, productor de la cinta, y @FrancescaRomero, parte del equipo de producción y mi adorada hija, de quien no podría estar más orgulloso. ¡Abrazo jubiloso para ambos!”, dijo Romero Hicks a través de sus redes sociales.Este fin de semana el alcalde de Yuriria, Salomón Carmona Ayala, se aventó la puntada de poner en duda ante cientos de niños del municipio que gobierna la existencia de los Reyes Magos.En plena entrega de juguetes, el Edil dijo a los menores que los Reyes Magos se perdieron hace 2019 años, lo que causó indignación en redes sociales donde se difundió su video.Hasta el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo salió en defensa de Melchor, Gaspar y Baltazar, “Sí existen los Reyes Magos”, aseguró y pidió no afectar la ilusión infantil.