Corredor Industrial

Trabajando

Petición

Encomienda

Todos tenemos un reto al comenzar un nuevo año, de modo que los líderes de clústers automotrices de los estados del Bajío ya tienen su primera encomienda para trabajar durante 2019.Los clústers de San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato se han propuesto integrar al menos 120 Pymes locales en la cadena de suministro de TIER1 y armadoras de autos.La idea comenzó a estructurarse a mediados del año pasado, y en el segundo semestre se trabajó para dar forma al proyecto. Se pretende que en 2023, esas 120 empresas atiendan a firmas como Honda, Mazda y Toyota (esta última comenzará a producir a parir de este año su modelo Tacoma desde San José Iturbide).La razón por la que sólo se enfocarán en armadoras japonesas se debe a un programa en conjunto con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA). Durante cinco años, se contará con el apoyo de expertos japoneses que capacitarán a los empresarios y su gente no sólo en temas de calidad y producción, sino en actividades de lean manufacturing y Kaizen.Uno de los dolores de cabeza en la industria del calzado, sin duda es la entrada de zapato subvaluado, algo que no es novedad y, por el contrario lo hemos platicado en otras ocasiones.Lo que sería novedad y se espera que suceda es que la entrada de este producto no sea mayor al 45%, cifra con la que cerró en México el año pasado.El costo promedio de un par pasó de 2.2 dólares en 2014 cuando se anunció el decreto de protección al sector zapatero, a 5.5 dólares en 2018, esto es alrededor de 108 pesos.China, seguido de Vietnam e Indonesia son los principales países de donde México importa zapato, con un 95% de las ocasiones; mientras que el tipo de calzado que más entra es el deportivo con corte textil y suela sintética para hombre, así como el zapato casual con las mismas características en corte y suela.Esperemos que este año, las acciones en aduanas en el país permitan que los porcentajes no solamente de calzado subvaluado, sino de otras mercancías que afectan a sectores como el textil disminuyan, y así se afecten menos a las empresas locales.Mantenerse como el estado del Bajío con más atracción de inversión extranjera directa (IED) es el reto que tiene Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES).En 2018, Guanajuato concretó tan sólo de enero a septiembre proyectos por mil 906 millones de dólares, cantidad mayor en un 26.6% a lo sucedido de enero a septiembre de 2017.El segundo estado con mejores números fue San Luis Potosí con 926.4 millones de dólares, seguido de Aguascalientes con 868.9 millones y Querétaro por 743 millones de dólares en el mismo periodo.Los datos compartidos por la Secretaría de Economía detallan que fue el sector manufacturero el principal motor de inversión.De 1999 a septiembre del año pasado, se acumuló una IED en Guanajuato de 21 mil 69.8 millones de dólares; Querétaro sumaba 15 mil 683.5 millones; San Luis Potosí, 13 mil 299.6 millones y Aguascalientes, 8 mil 728.9 millones.Estados Unidos en el historial es el principal inversionista, luego aparece Japón que de 2012 a la fecha se convirtió en el principal socio comercial y el tercer mejor país para inversiones en Guanajuato es España.