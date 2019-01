Se va última Reina de León

1955

Isabel Andrade González

1970

Patricia Madrigal de Romo

1986

Erika Llamas Andrade

2010

Diana Infante Hernández

2012

Daniela Muñoz Freyre

2013

Ana Luisa Ojeda Villegas

2016

Ana Victoria Loza Muñoz

2017

Luciana Miranda Pons

2018

Emilia Ramírez Huerta

Una tradición que este 2019 cumpliría 109 años está por terminar hoy con el informe de actividades deLa decisión de las autoridades puede ser retroactiva, como ya lo fue una vez y am buscó las versiones oficiales sobre las causas para eliminar esta tradición, tanto con elcomo con elpero los primeros comentaron que era cuestión de los segundos y estos a su vez, no quisieron dar su versión.Durante la administración dese tomó la decisión de sustituir a la soberana por un comité de jóvenes de diferentes estratos socio económicos, en los años 2014 y 2015, comité del que sólo se supo en su presentación y que no dejó huella alguna.Con la llegada dea la Presidencia Municipal, la tradición que comenzó con la coronación de, en 1907, regresó para persistir tres años más.Del año 1907 a 1938 se coronó sólo a seis jóvenes, fue hasta el 43 que se convertiría en una tradición el nombrar cada edición de la “Feria del 20” a alguna joven representante de la sociedad leonesa.Desde ese 1943 hasta el 2013 de forma ininterrumpida se designó a una Reina de la Ciudad, con excepción del 1946, que se recuerda por la tristemente célebre matanza de los Mártires del 2 de enero. Ese año no hubo reina oficial, pero Margot Junquera, embajadora del Casino de León, realizó las funciones de representante juvenil leonesa.En sus inicios, la elección se hacía por venta de votos y durante décadas, cada celebración delse contó con una reina que representaba a la sociedad pero, al mismo tiempo, realizaba acciones altruistas durante su año de reinado.* Con información del libro “León Nuestra Feria” y la página valledesenora.mx“La reina de la ciudad es una tradición muy importante ya que tiene dos funciones; la primera de ellas es ayudar a las personas necesitadas con el apoyo de su comité de amigas o princesas, se tenían que dedicar, a lo largo del año, a hacer labor social en beneficio de los más necesitados, cada reina sabía en quién centrar sus acciones; podían ser niños, adultos mayores o discapacitados, quien ella decidiera; la segunda función es la de representar a los leoneses en los eventos sociales, era una tradición muy bonita”“La verdad desconozco los motivos por los que las autoridades hayan tomado la decisión de quitar una tradición que desde hace muchos años es tan especial para los leoneses, no puedo opinar si está bien o mal, pero creo que los leoneses sabemos que es una gran tradición de nuestra ciudad y nos causa extrañeza”.“Es un orgullo que te inviten a ser reina.Tienes la oportunidad de ayudar a más personas en nuestra sociedad que lo necesiten pues hay urgencia de eso. Y hay que enseñar a pescar, no dar el pescado”.“Creo que es importante que continúe la tradición. Siempre debemos conservar las tradiciones y ésta es una linda manera de hacer algo además provechoso, no solamente es pavonearse sino ser útil a nuestros semejantes por cualquier medio”.“Veo un área de oportunidad para quien lo vive; tal vez sea una experiencia muy personal porque rompes tus propios miedos, tus propios límites, haciendo un trabajo en paralelo con distintas instituciones, involucrando a los jóvenes a participar en proyectos de impacto social, ahí es dónde gana la ciudad con un buen liderazgo de una joven con la que se puedan identificar.Tengo un recuerdo muy bello haber vivido esta experiencia. Resulta muy especial, apenas era una adolescente, estaba en Prepa; me abrió la puerta para conocer a gente maravillosa”.“Mantener la tradición al invitar a una Reina de la Ciudad es algo muy de León; vivimos otros tiempos y entiendo que también hay otras prioridades, pero de la misma manera como buscamos como sociedad impactar en el espacio y lugar donde nos toca estar, lo mismo puede suceder con las jóvenes si a esta invitación se le cambia la imagen de ‘figura’ por el de ‘compromiso’”.“Creo que es una figura muy importante porque es a través de ella que pueden reunirse muchos corazones en solidaridad y en armonía en favor de la ciudad, la vocación de la Reina de la Ciudad es trabajar por los más desfavorecidos y dado que esta vocación es tan noble, el fruto es la generosidad en tiempo, esfuerzo y recurso de muchas personas que se unen a muchas buenas causas”.“Creo que es muy lamentable el perder esta figura ya que estamos inmersos en una realidad y un entorno de mucha violencia e inseguridad y por lo tanto todas las noticias que leemos son negativas y la Reina de la Ciudad traía alegría y entusiasmo a la ciudad, es por medio de esta figura que se compartía una buena vibra de trabajo en familia y optimismo en favor de muchos, ojalá no perdiéramos esta figura de armonía familia y de trabajo por el bienestar de nuestra comunidad”.“Para mí la experiencia de haber sido reina de la ciudad siempre será uno de los mejores recuerdos. Estoy muy agradecida con todas las personas que lo hicieron posible y que me dieron la oportunidad de ser parte de este proyecto. Creo que la importancia de la reina va mucho más allá de una figura pública, ya que su rol principal es el servicio y la ayuda a las personas que más lo necesiten, la reina forma parte de una historia en nuestra hermosa ciudad, crea ilusiones y representa una imagen de ayuda desinteresada”.“Me da mucha tristeza que las reinas van a desaparecer de nuevo, me encantaría que más niñas como yo, tuvieran la oportunidad de ayudar a tanta gente que lo necesita, y sobre todo que tuvieran la oportunidad de ver y conocer las necesidades de nuestra ciudad. Las reinas forman parte de un proyecto que busca una aportación tanto económica como presencial principalmente para el DIF, una institución que necesita mucha ayuda y hace una gran labor para la ciudad; por lo tanto, es una imagen que no me gustaría que desapareciera en León”.“Para mí la importancia de esta figura es la cantidad de gente a la que puedes ayudar; al ser una tradición de muchos años la gente siempre está dispuesta a cooperar, creo que entre todos podemos lograr grandes cambios en la vida de muchas personas”.“Es triste que desaparezca esta tradición pues la labor social que conlleva es muy necesaria en nuestro país”.“Ser reina de la ciudad significa un gran reto, un compromiso e invariablemente un cambio en la perspectiva que muchas veces tenemos sobre la vida misma; en lo personal, tuve la oportunidad de convivir y conocer a mucha gente, y a la vez, ayudar a personas en situaciones de vulnerabilidad.Gracias a esto, y a los valores que se me han inculcado a lo largo de mi vida, ahora tengo la necesidad y el compromiso de ayudar siempre que me sea posible”“Me da cierta tristeza ya que es algo simbólico de nuestra ciudad, sin embargo, considero que no es necesario portar una corona o incluso un título para ayudar a quienes más lo necesitan, esto es más una cuestión de voluntad y entrega al servicio para los demás”.“Lo más importante fue que pude dar mi granito de arena a las causas que me sugirió el DIF, como la entrega de toallas, sillas de ruedas, cobijas, zapatos y análisis clínicos, entre otras cosas, pero fue una oportunidad que me dieron para ayudar”.“Que decidieran que ya no habrá reina me tomó por sorpresa porque creo que es una oportunidad para las jóvenes de León aportar su granito de arena y poder ayudar de una manera enfocada y ordenada, es una labor muy bonita, como reina, dedicas un año hacia los demás de una forma más específica y desinteresada”.“Para mí, ser Reina de León ha sido sumamente trascendente pues me dio la oportunidad de conocer a muchas personas y lugares nuevos, pero sobre todo me ha permitido conocer las necesidades y carencias de muchas personas que viven en nuestra ciudad. También me ha llenado de alegría el poder contribuir un poco a que cada vez las carencias sean menores y vivamos en una comunidad más justa y equitativa”.“Desconocía esa situación, tampoco las razones para dicha decisión por lo que no puedo dar una opinión al respecto”.