Niña deja triste carta a los Reyes Magos y toma la peor decisión de su vida

Una niña menor de edad, se quitó la vida la madrugada del pasado domingo, en el interior de su casa, pero antes escribió una triste carta para los Reyes Magos. El hecho fue como regalo a su madre, quien presuntamente ejercía maltrato verbal en la menor.

Los hechos ocurrieron en la comunidad Refugio de la Providencia en el municipio de Cosío en Aguascalientes. No se sabe quién realizó la llamada a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la cual envió elementos para ingresar a la casa y hacer las debidas pericias.

Seguridad Pública informó que la menor dejó una carta para los Reyes Magos, se puede leer lo siguiente:

"Queridos santos reyes solo quiero pedirles que mi mami sea la mujer más feliz del mundo, después de que yo ya no este, ya que solo soy un estorbo y desgracia en su vida desde que nací, pues fui la causa de que mi papá se marchara de la casa. Quiero que mi mami este tranquila y no trabaje mucho, el mejor regalo que puedo pedir es su felicidad”.

Elementos forenses del estado levantaron el cuerpo para comenzar las indagatorias.



Una vecina del domicilio, afirmó que la madre constantemente la regañaba y le alzaba la voz por las noches cuando llegaba de trabajar, porque la menor de edad pasaba toda la tarde sola en casa.

La carta finaliza de la siguiente forma:

"Espero algún día mi mami se acuerde de mí y en el cielo por fin me abrace. Creo que el mejor regalo de reyes es que yo me quite la vida. Pues siempre mi mamá me decía que ojalá y nunca hubiera nacido.Te quiero mucho mami, pero yo te doy este gran regalo”.