Detienen a dos niñas por asesinar a su madre

"Ella fue apuñalada. El cuchillo (cuando llegaron) todavía estaba en su espalda", indicó la tía de la víctima, Robin Coney.

Los hechos ocurrieron en Mississippi.

Pedieron a vecinos que las llevaran a otra ciudad

“Su pistola”, explica Coney, “estaba en su carro; la habían sacado, así que supongo que cuando estaban haciéndole todo eso, ella estaba intentando agarrar su pistola para luchar por su vida”.

, fueron acusadas de. La policía informó quedetenidas a la espera de las investigaciones.La madre identificada como, fue encontrada por las autoridadesen una casa móvil de la familia en Magnolia, minutos antes de la medianoche del pasado viernes.Aquella noche, Hall estaba sola en casa con sus hijas Amariyona, de 14 años, y su hermana pequeña de 12 años, cuya identidad no ha sido reveladas. Según han narrado familiares:con el carro familiar esa misma semana y ella las había castigado, pero esa nocheEl personal de emergenciaSin embargo,. El sheriff Kenny Cotton indicó en el lugar de los hechos que las principales sospechosas eran las hijas.La joven de 14 años identificada como Amariyona Hall ha sido acusada de asesinato como una persona adulta y se encuentra detenida bajo fianza de US$ 150.000. Mientras que, la hermana fue trasladada hasta eldel Condado de Adams en Natchez.Los oficiales han manifestado que. Según la ley de Mississippi. Los jueces pueden luego transferir los casos a la corte juvenil.Según este relato,a pedirles que las llevaran a la cercana ciudad de McComb porque su abuela acababa de morir, pero éstos pidieron antes hablar con su madre.terminó por acudir a la casa y“No puedo imaginar lo que se les pasó por la mente”, ha asegurado el sheriff del condado de Pike, Kenny Cotton, al citado diario,. Hall tenía. El sheriff lamenta ahora que las niñas no fueran detenidas tras el intento de atropello: “Con algo así, ella debería haber presentado cargos y haberlas hecho arrestar”.