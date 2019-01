Tras 15 años en prisión, perdonan a exclava sexual que asesinó a cliente

Cyntoia Brown, víctima de esclavitud sexual y prostitución, a los 16 años mató a “Kutthroat”, su presunto novio, descrito como violento, drogadicto, quien le exigió que ganara dinero con su cuerpo.

Bill Haslam, gobernador de Tennessee, otorgó su clemencia y conmutó por completo la sentencia a Cyntoia Brown, quien a los 16 años mató a uno de los clientes que la explotaba sexualmente.



Luego de pasar 15 años de una cadena perpetua en prisión, Brown quedará libre el próximo 7 de agosto, aunque estará bajo libertad condicional por 10 años.

Cuando era adolescente asesinó a su cliente Johnny Allen, agente de bienes raíces, quien le mostró su colección de armas, diciéndole que era un ex francotirador del Ejército, y la maltrató.

Convencida de que estaba a punto de morir le disparó en la cabeza con una pistola calibre .40 que Kutthroat le había dado.

En un testimonio que rindió a la corte en 2004, Brown relató que mató a Allen en defensa propia. Su caso ha sido retomado por celebridades como Kim Kardashian y Rihanna, quienes afirman que se trata de una víctima de tráfico humano que actuó en defensa propia.

The system has failed. It’s heart breaking to see a young girl sex trafficked then when she has the courage to fight back is jailed for life! We have to do better & do what’s right. I’ve called my attorneys yesterday to see what can be done to fix this. #FreeCyntoiaBrown pic.twitter.com/73y26mLp7u