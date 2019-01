"Queridos santos reyes solo quiero pedirles que mi mami sea la mujer más feliz del mundo, después de que yo ya no este, ya que solo soy un estorbo y desgracia en su vida desde que nací, pues fui la causa de que mi papá se marchara de la casa. Quiero que mi mami este tranquila y no trabaje mucho, el mejor regalo que puedo pedir es su felicidad.”

"Espero algún día te acuerdes de mí y en el cielo por fin me abraces. Creo que el mejor regalo de reyes es que yo me quite la vida. Pues siempre me decías que ojalá y nunca hubiera nacido. Te quiero mucho mami, se que los reyes no existen, pero yo te doy este gran regalo”