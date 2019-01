Perro es víctima de abuso sexual

Me reportan a este perrito que al parecer fue violado! Está en Niquía parte alta bello av 42a #67-66 Me dicen que está adolorido, temblando y con el ano destrozado! Han llamado a @PoliciaMedellin y 123 y no atienden! Vecinos No tienen dinero para veterinario! AYUDA‼️‼️‼️ pic.twitter.com/MpvAy4NbCx