El Tricolor explora mercados de África y Asia

Hirving Lozano, durante el partido de preparación entre la Selección Nacional de México y la Selección de Chile. Foto: Imago 7



Guillermo Cantú, director general de la Federación Mexicana de Futbol, está preocupado.



¿Cómo le va a hacer la Selección Mexicana para cumplir con el contrato de SUM y al mismo tiempo tener contento a Gerardo Martino con los rivales para amistosos?



La Liga de Naciones europea limita mucho el panorama y no se puede estar jugando contra Brasil, Argentina o Chile cada dos o tres meses.



Por eso, ante el cierre de estos mercados, se abren otros y no se ve mal ir a explorar tierras africanas y asiáticas, pero no se crea que se quiere jugar contra los segundones de esas zonas, sino contra los primeros... Faltaba más.