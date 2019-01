Ex novia de Cristiano también lo acusa de abusos

2019-01-09 17:13:55 | EL UNIVERSAL

Jasmine Lennard subió una serie de mensajes en redes sociales contra el futbolista portugués.

Delantero de la Juventus. Foto: Imago 7



Una ex novia de Cristiano Ronaldo reavivó las acusaciones de abuso sexual que hay en contra del futbolista de la Juventus.



Jasmine Lennard, modelo británica y participante de un reality show, lanzó una serie de mensajes en Twitter en contra del astro portugués.



"Después de pensarlo mucho me dirijo a Kathryn Mayorga y a su equipo jurídico para ofrecerles mi ayuda en sus acusaciones de violación contra Cristiano Ronaldo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Tengo información que creo que les podría beneciar en su caso", escribió.



El delantero de la Juventus fue acusado en 2017 por una supuesta violación, aunque 'CR7' siempre ha negado los hechos.



"No hay nada en la vida que me moleste más que los acosadores... Esa gente que abusa de sus posiciones de poder para acosar a personas que no pueden defenderse por ellas mismas", agregó Lennard.



“Él legitimamente piensa que va a librarse se esto... Pero no ahora. Hemos tenido una relación durante una década y nos hemos comunicado diariamente durante año y medio, por lo que tengo mensajes y grabaciones de un valor incalculable".