Lo hacen feliz

y la selección desiguen de 'luna de miel' y eso que el entrenador uruguayo no ha dirigido un sólo partido.Al inicio de esta semana,fue el invitado especial al anuncio del convenio entre la marcay la selección de. Como promoción y agradecimiento para el técnico, le regalaron un auto modelo, valuado en 84,500 dólares (casi 1.7 millones de pesos).“La familia dedesea demostrar su apoyo al nuevo director técnico de nuestramayor,, entregándole paz mental, tranquilidad y confianza en carretera. Para esto, deseamos facilitarle un Lexus RX 450h para que el nuevo estratega no deba preocuparse nunca más por su vehículo y solo tenga que disfrutar del manejo inigualable que se logra a bordo de un Lexus y de los servicios complementarios y de por vida característicos de la marca”, comentó, gerente general de la marca en el país centroamericano.agradeció el regalo e incluso presumió su nuevo auto en redes sociales, mostrándose feliz."Este vehículo es todo confort, tiene todas las comodidades. Estoy muy agradecido conpor esta alianza, la cual me ayudará en los viajes en carretera por", comentó el técnico en la presentación, según información difundida por laEl auto que recibiócombina un motor de gasolina con un sistema eléctrico, por lo que su consumo de combustible fósil es un muy bajo. Tiene una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora y puede pasar de 0 a kilómetros en 7.7 segundos.