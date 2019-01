En octubre de 2011, Armando Gómez fue interceptado por hombres armados en Monterrey, siendo secuestrado por 72 horas, mientras Gloria Trevi se encontraba dando presentaciones en la ciudad.

El objetivo era secuestrar a Gloria Trevi



“El secuestro era para Gloria, pero ella no acostumbra a salir a ninguna parte y no quiso ir, pero sí convencieron a Armando y fue. Ellos pensaban en un secuestro exprés, pero las cosas se les complicaron cuando nada más fue él”, declaró.

El ex portero de Rayados, Omar 'Gato' Ortiz, fue sentenciado a 75 años de prisión por secuestros, entre éstos,exDe acuerdo con la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León, elpor cada secuestro y era el encargado de dar información sobre las víctimas, entre éstas un menor de edad.De acuerdo concuando raptaron a Gómez,, pero en ese momento no lo acompañaba.El día del secuestro,ero la cantante no aceptó, pero su esposo sí quiso ir.En el mismo proceso tambiénde cárcel por su implicación en los mismos plagios que el 'Gato'.A 70 años se condenó a César Acosta Canchola; además se les impusieron 50 años de prisión a Héctor Eduardo Treviño Urbano y a Jorge Aníbal Treviño Hernández.En septiembre de 2018,, con quien tiene un hijo.