Algunos de los jugadores más destacados en este proceso de renovación para la Selección Mexicana son Jonathan González, Diego Lainez, Roberto Alvarado, Hirving Lozano, Erick Gutiérrez, entre algunos otros.

Las promesas de la Selección Mexicana

Ya cuenta Martino con partidos de preparación

La fórmula del ‘Tri’ es la renovación.A cargo de Gerardo ‘Tata’ Martino,una de ellas es la propulsión de los nuevos talentos.De cara al proceso mundialista rumbo a Catar 2022,que algunos casos, ya presumen experiencia no solo en clubes de primera división en México sino incluso en el extranjero. Ellos, serán el bastión del nuevo armado tricolor.Sin embargo, que aunque ya han tenido minutos y por ende, mayor experiencia, deberán soportar la carga del representativo sobre sus hombros.Con apenasy parte importante de la camada de nuevos talentos en México,en un nivel óptimo que lo catapulta como una de las promesas para el ‘Tri’ en los próximos años.Una de lasDe apenas 17 años, el jugador americanista ya; Laínez ya presume experiencia en certámenes sub 17 y sub 20, prácticamente con un proceso ideal en selecciones menores.Luego de estar con los Toros de Celaya,hasta que pasó a Pachuca y luego, la Máquina de Cruz Azul se hizo de sus servicios.manteniendo el récord del debut con menor edad.Del listado,Actualmente, el ‘Chucky’ juega con el PSV en la Liga Holandesa, y a sus 23 años vive un momento cumbre, que incluso ha llamado la atención de diversos clubes a nivel internacional.El recién llegado al futbol holandés,Además de la Eredivisie, el mediocampista se ha podido probar en la Copa de Campeones de Europa, entre otros certámenes importantes.A sus 24 años de edad,Ahora a partir de los Rayados de Monterrey, se ha ganado oportunidades nacionales, y su papel sería determinante en este próximo ciclo del ‘Tri’.La Selección Mexicana, en donde el primer domingo de febrero se celebrará el Súper Bowl.Una buena experienciaal título de la MLS.El técnico argentino rompió todos los récords en la Liga de Estados Unidos, la cual le ofreció un cierto respiro luego de su atribulado paso por la Selección de Argentina.Martino tiene otros duelos programados ya,El 9 de junio, México jugará en el Estadio AT&T, como parte de su preparación rumbo a la Copa Oro.