El famoso chef Gordon Ramsay está siendo visto con 'nuevos ojos' y está generando actualmente gran indignación en las redes sociales por una entrevista que realizó junto a la actriz colombiana Sofía Vergara en 2010, pues aunque la entrevista pasó en ese año, su comportamiento dejó mucho que desear y está siendo muy señalado. El resurgir del episodio del programa The Tonight show with Jay Leno ha demostrado un cambio en la percepción social de ciertos comentarios o prácticas antes habituales.En el vídeo, se ve cómo los tres mantienen una charla. "¿Te asusté?", pregunta Vergara al cocinero, de ahora 52 años, y al presentador, de 68, después de realizar una cómica escena en el show. "Yo no suelo gritar así en la vida real. Era todo actuación", agrega."¿Solo [gritas así] en la habitación?", responde Ramsay rápidamente mientras le toca suavemente el brazo a la actriz, de 46 años. Esta no responde y deja que Leno interrumpa la interacción con el comentario "nunca lo sabrás".Más adelante, el presentador señala un anuncio realizado entonces por la cadena ABC en la ahora extinta publicación Daily Variety que decía: "Si Modern Familygana el Emmy a Mejor Comedia, Sofía Vergara correrá desnuda por Sunset Boulevard". Vergara rechaza inmediatamente el anuncio al decir que ella no es buena corriendo y que tiene problemas de rodilla. Leno, sin embargo, no pasa la oportunidad de expresar su deseo de que "lo haga ella y no otro miembro del elenco".Inmediatamente después, el presentador comparte con la audiencia algunas fotografías de la intérprete en su entonces reciente viaje a Italia y Grecia. Cuando llegan a una imagen en la que la actriz se encuentra en bikini junto a una amiga, Leno le pide a los productores que mantengan esa fotografía para verla mejor. "Claramente, tenemos una directora mujer", menciona el neoyorquino, aludiendo a que esa era la razón por la que la fotografía de Vergara no se había quedado más tiempo.Después pasan a una fotografía en la que la actriz se muestra comiendo un enorme pedazo de pizza, a lo que Ramsay rápidamente comenta: "Parece que la estás disfrutando. ¿Te cabe todo eso en la boca?". Vergara se ve notoriamente incómoda con el doble sentido sexual del comentario y contesta: "Sí, sí, sí", levantando los brazos al aire frustrada. "¿No sabes lo que es el cuchillo y el tenedor?", replica Ramsay. "Simplemente prefieres coger un pedazo y metértelo en la boca", añade.La falta de respeto no se limitó a su persona, también hacia sus orígenes y su cultura. Para su entrevista, Vergara llevó un dulce de leche traído desde Colombia que Ramsay calificó de "dulce de mierda" a la vez que hizo el gesto de escupirlo detrás del sillón. Después de un pequeño intercambio de opiniones entre ambos sobre comida, el escocés palmea la pierna de la actriz, a lo que esta reacciona dándole un manotazo en el brazo. "No, sin tocar", exclama.Tal es la incomodidad de la colombiana que en el vídeo se observa cómo al finalizar la entrevista la intérprete acaba esquinada en el otro lado del sillón, alejada del chef. "Este tipo no respeta", llegó a decir Vergara en español. El tono sexual enfocado hacia quien es la actriz mejor pagada de la televisión desde hace siete años no ha pasado desapercibido entre los usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en calificar el episodio de "incómodo" y "decepcionante". Las críticas no solo se centraron en el comportamiento de Ramsay, sino en la incapacidad del presentador del show para intervenir y evitar el mal momento.