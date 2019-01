Pérdida total de su auto

Ozuna se encontraba en Puerto Rico, en las calles de su lugar natal a bordo de su automóvil marca Porsche y sufrió un accidente aparatoso.Las imágenes del deportivo fueron difundidas por el programa El Gordo y la Flaca; el coche quedó destrozado tras estamparse contra una casa.Se dice que además de los daños materiales una mujer fue golpeada, y que el equipo del cantante la llevó a un hospital, aunque los rumores no se han confirmado.También habrían llegado a un acuerdo para que no intervinieran autoridades y el problema no se hiciera más grande tanto en lo legal como mediáticamente.Como relata La Verdad, el coche estaba valuado en más de 350 mil dólares y quedó como pérdida total. Ozuna estuvo en riesgo de perder la vida y aunque no ha informado ante los medios de comunicación, le dio like a la imagen.