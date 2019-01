Por escasez de agua, protestan vecinos de Campo de Tiro

Vecinos del fraccionamiento Campo de Tiro, en Pachuca, protestaron hoy en la mañana, ante la falta de agua potable que ocurre desde hace una semana.



Las personas, de manera intermitente, bloquearon el bulevar Minero, a la altura de la entrada a esa Colonia donde viven casi 500 familias.



Helodia Velazco Rocha, delegada electa de Campo de Tiro, aseguró que tiene ocho días que no les cae agua.



Señaló que muchos vecinos han reportado la escasez del líquido a la Caasim, pero no les hacen caso alguno.



Dijo que lo raro de la situación es que, en las colonias cercanas a Campo de Tiro si tienen agua de manera normal.



Refirió que, ayer, les dijeron que iban a enviar siete pipas para distribuir, pero solo llegaron cuatro y mucha gente sigue sin agua.



La representante vecinal refirió que no es justo que los usuarios paguen por ese servicio cantidades grandes, de hasta mil pesos y no lo tengan.



Guadalupe Rocha y Margarita Trejo, vecinas también, comentaron que regularmente les cae agua cada tercer día, pero ahorita tiene una semana sin el servicio.



Ante los bloqueos de inconformes, enseguida llegaron policías preventivos quienes los conminaron a despejar el bulevar.





También arribaron empleados de Caasim y se comprometieron a darle solución al problema, incluso, llegaron las pipas con el líquido.



La delegada de Campo de Tiro manifestó que, por lo mientras, estarán de acuerdo en que les llegue el agua de esa manera.



Sin embargo insistió que debe de regularizarse el servicio lo más pronto posible o tomarán otras medidas entre todos los vecinos de ese sector.