Atotonilco de Tula avaló su presupuesto de egresos 2019 sin mayoría calificada (que corresponde a las dos terceras partes de los integrantes de la asamblea), señalaron regidores, quienes agregaron que no fueron convocados a dicha sesión, por lo que ingresaron un oficio al Congreso local para invalidar la aprobación. Además, denunciaron presencia de aviadores en nómina.



Los regidores Javier Rodríguez Moreno y Héctor Rodríguez López ingresaron el martes 8 de enero un documento al Congreso local en el que solicitan invalidar el Presupuesto de Egresos 2019, ya que no los convocaron para continuar la sesión de cabildo suspendida el pasado 26 de diciembre.



Héctor Rodríguez López comentó que el pasado 26 de diciembre los convocaron para aprobar el Presupuesto de Egresos.



Durante el análisis y discusión, la directora de Recursos Humanos, Mitzi Tovar Vargas, comentó que en nómina hay aviadores, versión que fue confirmada por el alcalde Raúl López Ramírez en esa misma sesión.



Al cuestionarlo al respecto, señalaron, el presidente municipal dijo que sí había (aviadores), pero no podía dar datos porque era una situación delicada. Esto provocó una discusión entre los asambleístas, quienes pidieron identificarlos y saber desde cuándo están en nómina, razón por la que se suspendió la sesión de cabildo.



Acordaron que la sesión se reanudaría el 7 de enero, pero fue adelantada para el día 3 del mismo mes.



Sin embargo, en esa ocasión omitieron convocar a los dos regidores antes referidos, mientras que los ediles Gustavo Salazar Rodríguez, del PT; Juana Rodríguez López, de Morena; y Anny Álvarez Ordaz y Alfredo Rodríguez Mendoza, del PES, se abstuvieron de votar.



Héctor Rodríguez refirió que, aunado a lo anterior, fue un presupuesto “hecho al vapor”, ya que la Ley de Ingresos aprobada fue de 152 millones, aproximadamente, mientras que el Presupuesto de Egresos que les presentaron en mesas de trabajo excedió los 205 millones de pesos; es decir, 50 millones más.



Se hicieron adecuaciones hasta que únicamente restaron por ajustar 22 millones de pesos y en Tesorería decidieron recortar ese dinero a Obras Públicas, lo que significó una reducción de 4 millones en comparación con 2018, cuando presupuestaron 32 millones, mientras que para este año fueron 28 millones de pesos.



Rodríguez López manifestó que el objetivo es que no aprueben el presupuesto en el Congreso por incumplir acuerdos y violentar la Ley Orgánica municipal.



En caso de que el Congreso no resuelva la situación, señalaron que acudirán a otras instancias como el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH).



Antes de llevar el documento ante los legisladores locales, también ingresaron un oficio con la misma solicitud a la alcaldía.