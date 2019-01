ATENCIÓN. Aún puedes abastecer tu auto en estas gasolineras de Pachuca

EN ESTAS GASOLINERAS AÚN PUEDES ABASTECER TU AUTO

ESTAS GASOLINERAS NO TIENEN SERVICIO

Consulta aquí nuestro mapa interactivo de gasolineras con y sin servicio:

ubicadas en la zona metropolitana de Pachuca, mientras que otros establecimientosen caso de que no sean surtidos cuanto antes; incluso, en algunos solo vendencomo máximo en Magna.AM Hidalgo realizó un recorrido por gasolineras en la capital del estado y sus inmediaciones y elaboró un mapeo de los locales dondeDestaca que dos gasolineras del, ya que el servicio por consumidor fue limitado a 200 pesos en gasolina Magna.Trabaja con reservas próximas a terminarse.A esta estación le queda 30 por ciento de gasolina. Los despachadores prevén que esta noche se termine la reserva por la demanda.Sin magna desde la noche del 8 de enero, prevén recibir combustible en las próximas horas.Solo Magna disponible. Desconocen cuándo recibirán más combustible y trabajan con 20 por ciento de su capacidad.Tienen fila de espera para cargar. El servicio por consumidor lo limitaron a 200 pesos en Magna máximo.Más de 30 autos esperando, solo tienen Magna disponible y está por terminarse.Desconocen cuándo recibirán combustible.Trabajando con normalidad, numerosos autos en espera.Solo tienen gasolina Magna, limitado a 200 pesos por vehículo.Funciona normalmente, hay fila de automovilistas.Abastecimiento normal a vehículos, circulación moderada.Solo disponen gasolina Premium. Fila de autos para cargar.Solo gasolina Premium. Fila de vehículos.Solo gasolina Premium. Automovilistas en espera.En servicio con varios autos en espera. Solo cuenta con Magna y Diésel.En servicio con bastantes autos esperando, sólo cuenta con Magna y diésel.Solo cuentan con gasolina Premium, desconocen cuándo llegarán los otros combustibles.Cerrada desde el 8 de enero.Sin combustible desde el 8 de enero.Cerrada, sin combustible desde el 8 de enero a las 9:00 horas.Desconocen cuándo llegará el combustible "nos dicen que no hay gasolina en Pemex".Cerrado desde la mañana del nueve de enero. Desconocen cuándo reabastecerán.Cerrada, sin gasolina desde el día 8 de este mes. Prevén recibir combustible esta noche, aunque indicaron que las pipas de Pemex están "muy retrasadas".Sin gasolina desde el ocho de enero a las 22:00 horas. Desconocen cuándo recibirán combustible.Sin gasolina desde las 14:00 horas del 9 de enero. Desconocen cuándo recibirán combustible.Sin combustible desde el 8 de enero. Ignoran cuándo serán reabastecidos.Sin gasolina desde el mediodía de hoy. No saben cuándo recibirán más combustible.Sin combustible desde el 8 de enero. No saben cuándo recibirán más.Sin gasolina desde mediodía del 9 de enero, solo diésel. No saben cuándo recibirán abasto.Ningún tipo de combustible disponible. No saben cuándo recibirán.Sin gasolina desde el 9 de enero; solo diésel. No saben cuándo reabastecerán.