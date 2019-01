Guanajuato, cinco días de emergencia... y Pemex aún no resuelve desabasto de combustible

Desabasto en toda la entidad

Las consecuencias son cada vez másy no hay solución a la vista.En León,9% del total, han faltado a clases lunes y martes debido al problema, informó la delegación de la Secretaría de Educación de Guanajuato en León.Ayer en la noche, el Gobierno reportó que solamente nueve de las casi 200 gasolineras que hay en el municipio, tenían combustible. En la tarde eran cinco.Pero hay regiones enteras que ya no tienen gasolina. En Cortazar, los Apaseos, Juventino Rosas, Villagrán y Comonfortpor lo que los automovilistas han tenido que desplazarse a otras ciudades para conseguirla.

En Irapuato tampoco hay suministro de gasolina. Foto: Julieta Ortiz.

Prohibirán garrafones

Logra que Pemex dé la cara

Compromiso insuficiente

Ante el desabasto de gasolina en #GTO, el Dir. de @Pemex, Octavio Romero se comprometió a enviar hoy mismo 11 mil barriles de gasolina. Mañana y pasado otros 30 mil. Estaremos atentos y dándole seguimiento. pic.twitter.com/66zID7vlri — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) 8 de enero de 2019



“Platicando con el Gobernador llegamos a un acuerdo que a partir de hoy, van en camino a Guanajuato 11 mil barriles de gasolina; mañana van otros 10 mil barriles y pasado mañana 10 mil más por pipas, además de 10 mil que serán trasladados por ferrotanques”, precisó Oropeza.

Enel desabasto es casi general. Ayer de las 12 gasolineras que hay, sólo dos daban servicio y las colas de autos que se formaban complicaban todavía más el caótico tránsito en la capital.Envan por el mismo camino. La gasolina de reserva con la que contaba el Gobierno Municipal está por terminarse, por lo que se busca un “Plan B” para que las áreas de seguridad no dejen de prestar servicio, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.La delegación de laen la ciudad tuvo que detener dos de sus 10 ambulancias, anunció la administradora, Ruth Herrera Garcidueñas.Líderes de los principales sectores productivos de Guanajuato se reunieron con elpara exponer los daños que comienzan a tener.En la reunión se comentó que el problema ha tenidopero ya también hay problemas con abastecimientos por parte de proveedores, entregas de fabricantes y sector turístico por cancelaciones.Durante la reunión, los empresarios pidieron prohibir laDiego señaló queEl anuncio se hará hoy, luego de una nueva reunión con los gasolineros, con quienes también estuvo ayer el Gobernador.Organizadores de la Feria de León también expresaronLuego de reunirse con él y otros directivos de la empresa, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez consiguió ayer que el director general de Pemex,, apareciera en una grabación en la que expresaba su compromiso deLuego de cinco días de desabasto de gasolina en Guanajuato, Pemex prometió enviar. Sin embargo, el volumen será insuficiente pues para abastecer a todo el estado se requierenLa medida se dio a conocer luego de una reunión del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo con el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza.El Gobernador dijo quePero subrayó que no se quitará el dedo del renglón hasta que no se regularice el abasto de gasolina en toda la entidad.