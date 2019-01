Comerciantes y sector Turismo sufren consecuencias de desabasto de hidrocarburo

"Hay empresarios que empiezan a resentir este efecto porque no tienen gasolina para distribuir sus productos, no llegan sus proveedores o sus empleados", declaró.



"Le pedí un plan emergente con incentivos, exenciones fiscales para este año por las pérdidas que van a tener los guanajuatenses debido a este desabasto", apuntó.

Pide calma a la población



"Ha habido muchas especulaciones, hay quienes quieren alarmar a la población y no", expresó.

No les llega mercancía



“A causa de la falta de hidrocarburos tenemos varados camiones de carga. No podemos enviar a otros estados a traer mercancía, como el caso de naranjas y chiles. Para enviar una unidad tenemos que ‘ordeñar’ otros camiones, completar un tanque, y luego enviamos la unidad para que carguen en otro estado diesel y mercancía y se traigan algo para otras unidades”, dijo Luis Rivera García, ex presidente de la Central de Abasto.

Clientes dejaron varadas sus camionetas



“Algunas unidades ya tienen hasta tres días paradas por falta de combustible. Es de personas que vienen de comunidades rurales a abastecerse de perecederos, pero no han encontrado gasolina y algunas unidades están cargadas de mercancía”, dijo Rosendo Zavala, comerciante.

