Dos mil vehículos del Municipio se ocuparán solo para atender a la ciudadanía

Para, Héctor López Santillana, presidente municipal, solicitó a su equipo de trabajo que lasdel Ayuntamiento sean usadas prioritariamente paraLos cuerpos de emergencia son aquellos en quienes se enfocarán los servicios, como, entre otras.

Autos oficiales del Gobierno de León. Foto: José T.Méndez.

Afectaciones y operatividad deLa operatividad de los cuerpos de seguridad de todas las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública de León no presenta afectación ya que se cuenta con con un sistema de abasto de gasolina, gracias a ello, se continúa brindando el servicio de vigilancia en la ciudad en pro de la ciudadanía.En la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar se reprograma el traslado de niñas, niños y adolescentes. En la Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional se prioriza la entrega de desayunos escolares.Se informa que sólo se afecta la movilización de los vehículos oficiales a través de los cuales se lleva correspondencia a otras dependencias.Continúa brindándose el servicio de manera normal. Cabe señalar que se atienden los puntos de mayor urgencia del Municipio para la seguridad de las familias.Con respecto a los tianguis en la ciudad, han reportado ausencia de comerciantes del 40%, con una baja de operatividad del 65% y disminución de clientes cautivos del 25%.Los mercados públicos tienen una baja de afluencia de compradores en un 30%, el Descargue Estrella reporta una baja de 40%.La prestación del servicio de recolección no se verá afectada por el desabasto de combustible.El Sistema Integral de Aseo Público León, informa a la ciudadanía que el servicio de limpia, recolección, traslado y disposición final no se ha visto y no se verá afectada, siempre y cuando las estaciones de carga cuenten con el combustible suficiente para la carga.Las cuadrillas para la limpieza de áreas de donación, accesos a la ciudad y arroyos, cuentan con el combustible suficiente para continuar con el servicio, esperando que se restablezca lo más pronto posible.Las unidades del personal administrativo realizaron la carga total y de garrafas de 30 litros para abastecer otras unidades que por falta de combustible ya estaban detenidas.La dirección de Desarrollo Rural presenta desabasto de combustible en 24 unidades vehiculares, incluyendo los dos camiones que transportan a los niños de las comunidades a sus escuelas en la zona norte.La afectación de la operatividad es principalmente en la entrega de cobijas, kits invernales, entrega de maquinaria del programa REPROCOM, cultivos alternativos, así como operatividad para programas de electrificación, ampliación de vivienda y caminos.En tanto, las maquinarias sí cuentan con combustible y están trabajando en la zona sur.En la Secretaría del Ayuntamiento se ha realizado un llamado a cada una de las áreas para que los vehículos sean utilizados con racionalidad.Una de las áreas que se encuentran con riesgos en la operatividad es la Dirección General de Fiscalización y Control.La Dirección General de Movilidad informa que, de acuerdo a información proporcionada por los concesionarios del transporte, la cobertura del servicio de transporte público está garantizado dado que el diésel que emplean es importado directamente de Estados Unidos, por lo que no tienen problema de desabasto.En cuanto a las unidades oficiales que se requieren para la inspección del servicio, hasta el momento se mantienen en circulación pero con racionalidad.En el IMMujeres los vehículos tienen la prioridad para hacer traslados (acompañamientos) a las mujeres a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres y a cualquier otra dependencia u organización de acuerdo con la situación que presenten las usuarias.Actualmente la Dirección General de Educación, cuenta con el servicio de Rutas Culturales que corresponde a la sub dirección de Educación Ciudadana, este servicio se realiza diariamente a distintas instituciones y utiliza aproximadamente de uno a dos camiones por escuela.Directivos fomentan entre padres de familia el traslado en grupos.El Sapal no registra afectación en su operatividad ante el desabasto de gasolina. El 80 por ciento de su padrón vehicular funciona con gas LP y Diesel.En el caso del Fidoc esta semana no se verá afectada la operación debido a que no se han programado asambleas en las colonias, pero si las condiciones de desabasto de combustible continúan para la próxima semana sí habrá dificultad para que el personal se traslade a realizar este tipo de actividades. En promedio se programan 12 asambleas por semana.En la Dirección General de Salud Municipal, la operatividad de los servicios médicos y dentales -brindados a través de las unidades móviles- continúan de manera regular hasta este momento brindando consultas médicas y atenciones dentales.La operatividad se realiza bajo programación de manera estratégica para optimizar el recurso. Son 8 unidades de verificación sanitaria y 2 unidades de rescate de mascotas, que se encuentran paradas.Los vehículos no se han visto afectados hasta el momento y se utilizan de manera estratégica para traslados, entrega de oficios, verificaciones de obra, vigilancia de programas, etc.El suministro y control de combustibles contratado con la empresa Edenred México, S.A de C.V. no se ha visto interrumpido y se prioriza el servicio a las unidades operativas de Seguridad Pública y cuerpos de rescate, como ambulancias, patrullas, vehículos de Tránsito y motocicletas, así como Potección Cvil y Bomberos, por lo que no se verán afectados en su operatividad.En la Dirección de Desarrollo Social se ha afectado la entrega de juguetes en diversas colonias, se han cancelado reuniones con comités de colonos, reprogramado giras de trabajo y de seguimiento a beneficiarios de programas sociales.Para esto se han establecido estrategias como contacto a través de redes sociales, llamadas telefónicas de atención y correos electrónicos.