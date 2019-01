Ahora en Coahuila comienza a escasear combustible; inicia cierre de gasolineras

"En Coahuila hay 430 gasolineras y en Saltillo y la región sureste son 148. El problema se presenta en Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y Parras y sólo en el 20% de ellas (30 en promedio), cerraron porque se les acabó el combustible.

afecta a cuatro municipios de la región sureste de, por lo que enno hay problemas de, aseguró el presidente deaclaró que no hay desabasto porque sí se está surtiendo gasolina y diésel, aunque la respuesta de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido muy lenta y no responde a la demanda tan alta que se registra, principalmente, en las zonas centro y del bajío.El presidente de Onexpo aseguró que, enlas estaciones servicio están operando normalmente y pidió a los automovilistas que no hagan compras de pánico porque muchos de ellos hacen enormes filas para surtir gasolina, pues paulatinamente se va a restablecer el suministro.señaló que los precios de las gasolinas varían en cada estación, pero en promedio van de los 18.75 pesos a 20.20 pesos el litro, mientras que el diésel está en 20.60 pesos el litro.El presidente del grupo Gasco en Piedras Negras, Carlos Gutiérrez, aseguró que hay suficiente combustible en las 14 gasolineras de la ciudad de Piedras Negras y Acuña.El litro de gasolina en Piedras Negras y la región fronteriza de Coahuila se vende a 15.75, mucho más barato que en el resto del Estado.