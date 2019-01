"Nosotros seguiremos insistiendo ante Pemex, porque si van a cerrar el poliducto porque no hay condiciones, deben tener los vehículos suficientes para hacer llegar el combustible a las terminales y de ahí a las estaciones de servicio", comentó.

La falta de pipas ha impedido quepueda hacer llegar y distribuir en lalos casi 15 millones de litros de gasolina que se requieren diariamente para poder normalizar el suministro; sin embargo, según el coordinador del gabinete económico del gobierno de Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde, el déficit de combustibleEl funcionario estatal informó quesólo ha hecho llegar la mitad de combustible que prometió desde este martes, pero reconoció que esta situación no es por falta de gasolina en el país ni por falta de voluntad de la empresa del Estado, sino porAnte esta realidad, calculó que el abasto de gasolina en lano se normalizará en menos depor lo que hizo nuevamente un llamado a los automovilistas a conservar la calma, no hacer compras de pánico y buscar otros medios de traslado, como el transporte público o la bicicleta.Explicó que la situación de abastecimiento en el resto del estado es alarmante en algunas regiones, como la, donde se reporta la falta de combustible en 70% de las estaciones e incluso en municipios como Magdalena, El Arenal, Tequila, Hostotipaquillo, Cocula o San Martín Hidalgo, donde ya no hay suministro.No obstante,señaló que en estos municipios es más fácil abatir el desabasto, pues en la distribución no depende de Pemex, sino de las mismas franquicias que envían sus pipas a recargar en Manzanillo, Colima, o Mazatlán, Sinaloa.Indicó que en la ciudad la zona más afectada es el poniente, pues se han detectado los puntos donde el suministro es constante, como el oriente y la carretera a Chapala, para que los vehículos oficiales se abastezcan y no se interrumpa la prestación de servicios.Además, sostuvo una reunión con empresarios para conocer si hay afectaciones en el sector productivo y –dijo– hasta ahora no hay problemas mayores.Por su parte, el presidente de laindicó que las casi mil estaciones de servicio que hay en el estado han dejado de percibir unospor esta situación y los más afectados son los despachadores, quienes prácticamente ganan de las propinas.El empresario afirmó que hay personas que están intentando sacar provecho y cargan combustible en recipientes inapropiados para después revenderlo hasta en 25 pesos el litro, por ello recordó que el contrato de las franquicias con Pemex prohíbe la venta en bidones por motivos de seguridad y pidió a las autoridades estatales reforzar la vigilancia en ese sentido para proceder a las clausuras.En tanto, a través de redes sociales, algunos automovilistas proponen un racionamiento de combustible en las estaciones y organizarse para reportar de acuerdo a la terminación de las placas de los autos, de tal manera que los lunes carguen los vehículos con terminación 1 y 2, los martes los que terminan con 3 y 4 y así, sucesivamente.