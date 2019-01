Fox, Calderón y Peña sabían del robo de combustible y fueron omisos, señala AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló de omisión en el robo de combustible a sus antecesores Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, ya que sabían sobre el alto índice de ese delito.

“Las autoridades sabían. Tolerancia, vamos a decir, de todos, omisión. Lo sabían todos, desde Fox, quién le siguió, Calderón, este, todos. No, sobre este tema no (hablamos con Enrique Peña Nieto). Es evidente que se sabía, tan se sabía que el sistema de información lo encontramos establecido, no así el sistema de información sobre homicidios o robos”, acusó.