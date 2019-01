GASOLINA CON EL DEDO

Delegado en silencio

***GASOLINA CON EL DEDOAsí parece que resultó la respuesta de Pemex al Gobernador por el desabasto de gasolina. Diego Sinhue, junto con el director general de Pemex, Octavio Romero, salieron en un videomensaje a anunciar que se enviarán 41 mil barriles los siguientes tres días, que equivale al consumo en el estado para ¡apenas uno!***MÁS PREOCUPADOSLa noticia, antes que tranquilizar, pone los nervios de punta a la sociedad preocupada porque el abasto no se normaliza, por el contrario, se agrava en gran parte del estado. Y no hay respuestas. Lo que contrasta con Jalisco donde el góber Enrique Alfaro aseguró que le prometieron 94 mil barriles diarios.***LO ANTES POSIBLE. MMM...El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su diaria conferencia de prensa mañanera, tampoco dio respuesta a los ciudadanos trastocados en su vida cotidiana. Y Pemex remató el día con su acostumbrada respuesta de que “quedará regularizado lo más pronto posible”. ¿Cuándo?, quién sabe...***SEIS DÍAS Y CONTANDO...Ya son seis días de la crisis por combustibles en Guanajuato. Desde el jueves 3 de enerodetectó que la escasez ya era un problema en León, y desde entonces el problema creció y creció. Pemex publicó el viernes 4 de enero que realizaba maniobras para hacer más eficiente el traslado de combustibles y que el abasto quedaría regularizado en el corto plazo (o lo que entiendan por corto).*SIN RESPUESTASEl sábado 5 de enero informaron en el Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Guanajuato se incrementaron los operativos de distribución hasta en un 20% y que el abasto se normalizaría (adivine usted) “lo antes posible”. El 7 de enero otro comunicado de Pemex con la explicación de que gasolina sí tienen en las terminales, aunque el ciudadano la ocupa en las gasolineras.*DIRECTOR A CUADROtDiego sacó de su zona de confort al director general de Pemex, al agrónomo tabasqueño, Octavio Romero, y al menos hizo que saliera a cuadro en un video para comprometer los 41 mil barriles en tres días. Trasciende que la pretensión de la empresa productiva del Estado era incluso entregar menos que eso. No sabemos si Diego pidió una explicación sobre el trato diferenciado a Jalisco ante su crisis.*MENSAJE ANTI-CALMAAmbos salen a anunciar miles de barriles, pero en contexto para el ciudadano de a pie eso realmente no resuelve la crisis. El equipo del Gobernador reenvía el video de Diego y Oropeza por redes sociales y grupos de WhatsApp suponemos para mostrarlo pidiendo cuentas, pero eso no tranquilizó, preocupa más. El consumo promedio diario de gasolinas en el estado de Guanajuato es sobre los 40 mil barriles.*SORPRESALa duda es si Pemex envía sólo esa cantidad de gasolina porque es su capacidad de logística de transportación a través de pipas, o es porque sus registros de requerimiento promedio de combustible en las gasolineras del estado era ese dato, es decir, gran parte del surtido era (o es) por huachicoleo.*QUE TENGAN PACIENCIAAndrés Manuel López Obrador pide paciencia porque están combatiendo el robo de combustible. Pero tampoco tranquiliza a los ciudadanos para quienes la gasolina no es un insumo para “fifís”, sino un medio para facilitarle la vida diaria y aceitar la economía en los comercios y en todas las industrias.*ABRIR LA LLAVEA AMLO le hicieron ayer otra pregunta clave en el combate del huachicoleo: “¿En qué momento van a abrir esa llave y qué están haciendo para que cuando la abran no se repita este robo de combustible y se vuelva a disparar?” El Presidente no tuvo una respuesta, y eso preocupa. El ducto Salamanca-León no puede estar cerrado por mucho tiempo, y el Gobierno Federal debe probar saber qué hacer ante eso.*DIEGO, ENCERRONASPara cerrar filas en la exigencia por combustible, Diego sostuvo reuniones privadas con empresarios gasolineros, líderes empresariales y alcaldes del corredor industrial. Ahí estuvieron los de León, Salamanca, Guanajuato, Irapuato, Pénjamo, y representantes de San Miguel de Allende, Silao y Celaya. Si esto no se resuelve ¡ya!, ocupará de todos ellos, y de la sociedad, para alzar la voz más fuerte.***GUARDIA NACIONALComenzaron las audiencias públicas con gobernadores, alcaldes, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios varios, en la Cámara de Diputados, para discutir la conformación de la Guardia Nacional. Ayer fue el arranque con la presencia de gobernadores, el de Guanajuato, Diego Sinhue, no asistió. El que ya confirmó que estará es el alcalde de Apaseo el Grande, Moisés Guerrero, emanado del PVEM.*DEBATE EN MARCHALos legisladores leoneses Éctor Jaime Ramírez y Pilar Ortega destacaron que los que se presentaron ayer coincidieron en que el mando debe ser civil, y no militar. Y el coordinador de la bancada azul, Juan Carlos Romero Hicks, se pronunció por revisar el tema de la Guardia Nacional de manera integral, desde la reforma constitucional y la implicación de las capacidades locales, y las leyes secundarias.Ante el serio problema por la escasez de combustible en el estado de Guanajuato, la única postura del coordinador local de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal, Mauricio Hernández Núñez, fue emitida ayer en un breve tuit: “Todo esfuerzo vale la pena para rescatar al país”.En su cuenta de Twitter informó también el pasado 4 de enero de su gran gusto por recibir a regidoras de Morena -del distrito federal 04- para compartirles los programas del Gobierno de México. Pero no comunicó de ninguna otra reunión con regidores, alcaldes o representantes de otras fuerzas políticas.