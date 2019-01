Corredor Industrial

Preocupante

Dispuestos a ayudar

Mal momento

En el sector empresarial e industrial hay molestia, pero sobre todo preocupación y quieren conocer de viva voz los problemas que ha generado el desbasto de gasolina en varios estados de México, entre ellos Guanajuato.Por esta razón es que la Coparmex, que preside en México Gustavo de Hoyos Walter, invitó a que por medio de una encuesta digital los empresarios compartan cómo están viviendo la situación que comenzó el viernes y, aún no existe una fecha oficial para que pueda terminar la situación.La primera de las preguntas que hacen una vez dentro del enlace es indicar ¿en qué estado tiene presencia su empresa?, si se ha visto afectado o no, ¿en qué área o áreas de su empresa ha tenido la mayor afectación?Un siguiente cuestionamiento es ¿en cuánto podría cuantificar las pérdidas para su empresa debido al desabasto de combustible hasta el momento?, en horas/hombre ¿cuál es el tiempo que estima que se ha perdido debido a esta situación?, ¿cuánto tiempo considera que su empresa podría sostener esta misma situación?, ¿quién considera que es el responsable del desabasto de combustible en la región? Y si ha cargado combustible en los últimos días ¿cuánto tiempo tardó en la fila para poder hacerlo?, la mayoría de las preguntas van acompañadas de opciones múltiples y unas más son preguntas abiertas.Por medio de Twitter el líder de Coparmex en León expresó que: “Tenemos una gran preocupación por la falta de sensibilidad de Pemex y el presidente Andrés Manuel López Obrador al manifestar que no existe desabasto de combustible”, y cierra su comentario en su cuenta personal mencionando que “hoy los guanajuatenses estamos viviendo una situación muy difícil @coparmex @gdehoyoswalther @cceleon”.Hoy por la mañana los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), que preside José Arturo Sánchez Castellanos, tendrán una reunión en donde el tema central será el problema de la gasolina en Guanajuato, y al concluir tendrán una rueda de prensa para compartir a los medios su postura al respecto.Enrique González, de la Canacar nacional, compartió que ayer por la tarde enviaron al Gobierno federal un par de propuestas para cooperar ante el desabasto de gasolina que existe en diversos estados del País.Platicando con el empresario leonés, explicó que su postura como Cámara es buscar una solución y a partir de ayer comenzaron mesas de trabajo con Pemex división Logística para buscar cómo dar un mejor servicio en el suministro de hidrocarburos.Compartió que sólo un 30% del suministro de hidrocarburo se realiza en autotanques de 60 mil litros y en pipas y el resto en ductos de Pemex, por ello se ha generado una crisis de desabasto en 5 estados, y los más afectados están siendo Guanajuato y Jalisco.Su propuesta es aumentar el suministro de combustible en autotanques de un 30 a un 50%, pero al mismo tiempo pide mayor seguridad en los tramos carreteros donde sufren los robos de hidrocarburos.La segunda propuesta es un trabajo interno, que es sobre los tiempos de carga y descarga de sus unidades para poder suministrar el combustible que se requiere y aportar, no sólo quejarse, para una eventual solución y que el abasto se regularice lo más pronto posible antes de que se restablezca en los ductos.Durante la tarde de ayer en León hubo un momento en donde solamente cinco estaciones de gasolina contaban con servicio, situación que no solamente afectó a las grandes empresas, sino a las MiPyMes, sobre todo aquellas relacionadas con la venta de productos a domicilio y cobranza que han tenido que recortar sus rutas, mover un menor número de unidades o en algunos casos tener que pedir al cliente que pase a sus sucursales para recoger su mercancía.Esperemos el problema se resuelva pronto de lo contrario, vaya que será complicada la situación.