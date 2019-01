A invitación del(ICL) la banda de rock infantil “” clausuró las actividades del festival “Brilla León”, en la Plaza Principal.Durante el show los asistentes ‘rockearon’ con los temas de la autoría de la banda por más de una hora; la agrupación leonesa presentó más de seis temas musicales, entre ellos “Niño bullying”, “San Lunes”, “Mundo de juguete” y “Nubes” entre otros.“Traemos una onda ‘crujiente’, que trata de interactuar con el público, no es la música tradicional para niños, sino que son temas originales que nosotros creamos con temáticas relacionadas con los pequeños”, dijo Isaías López, director y bajista de la agrupación.Los temas de Tantanes hablan sobre situaciones que los pequeños pueden vivir en su día a día, abordados desde un punto divertido y ‘lleno’ de rock and roll.El director de la banda nos dijo que para la creación de sus canciones se inspiran en sus sobrinos o hijos de sus amigos, incluso en su propia infancia.La banda tiene tres años ‘rockeando’ para los más pequeños de las familias en el Festival Cultural de Zacatecas, en las Caravanas Culturales de Guanajuato y en los programas “Llegando a ti” del ICL.“Todo comenzó cuando nos preguntamos qué le ofrecerías musicalmente a un niño para que no se aburra, pero sin llegar a ser temas como el de ‘Pimpón’”.“Así comenzó todo, como un juego; de ahí empezamos a decir que ofreceríamos música de rock, punk, ska, cumbias, y al final eso es lo que venimos haciendo desde hace tiempo”.