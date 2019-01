Niños, niñas y adultos de la tercera edad fueron las personas más beneficiadas con los eventos y acciones que gestionó durante su reinado laEn la Oficinas Centrales della joven compartió los logros alcanzados durante el año pasado en el que portó la corona y cetro como soberana de la ciudad.“Aún recuerdo los nervios que sentí el tan esperado día de mi coronación y hoy me cuesta creer que ya haya transcurrido un año”, dijo.“Un año en el que estuve recolectando día con día aprendizajes, sentimientos y lecciones que han cambiado la manera en que veo el mundo”.Entre los aprendizajes que Emilia dijo haber adquirido está el que no se necesita mucho para ser feliz y cómo un pequeño detalle o regalo puede arrancar la sonrisa de un niño.Durante los eventos que preparó en beneficio de los demás tenía que recurrir a su familia, amigos, conocidos y empresas para lograr su cometido, y dijo haber conocido a muchas personas que son dignas de admirar por el apoyo, muchas veces anónimo, que hacen a favor de los más necesitados.“Me di cuenta que las ganas de ayudar no faltan y que uniendo voluntades generamos la fuerza para cambiar las cosas”.Entre sus primeras acciones Emilia donó 600 artículos como zapatos, electrodomésticos y juguetes para la Macrotómbola del DIF León.“Regala un par de sonrisas” fue el nombre de la campaña en la que recolectó 300 pares de zapatos deportivos en buen estado, mismos que donó a los habitantes de la comunidad San Juan de Abajo.Entre las asociaciones civiles con las que trabajó destaca la casa hogar “Voy de tu mano”, el asilo “Ángel Guardián”, Casa Hogar “Tocando Corazones con Amor”, Asociación AUGE, Instituto de Rehabilitación y Educación Especial (IREE) y la Fundación León, entre otras.Emilia trabajo con Elda Vega, presidenta del voluntariado del Hospital General Regional (HGR), quien recibió a nombre de los pacientes de insuficiencia renal, 20 mil pesos para sus tratamientos.En el regreso a clases, de agosto 2018, la reina y la Dirección General de Desarrollo Rural de León entregaron 384 paquetes escolares a estudiantes de 14 comunidades de la zona Ibarrilla.También estuvo cerca de las personas con capacidades diferentes y recaudó 22 mil 500 pesos para la participación de los atletas leoneses, con alguna discapacidad, en la Competencia Nacional en Puebla.La joven asistió y participó en eventos como el Día de la Familia, la Media Cena del Tecnológico de Monterrey o la Romería de la Raza.Sus papás, Francisco Ramírez y Jenny Huerta y sus hermanos Francisco y Alonso, estuvieron presentes en su informe, así como la presidenta del consejo DIF, Lourdes Solís y en representación del presidente del patronato de la Feria de León, su esposa Lucía Castro.